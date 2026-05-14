Sorge um Shawn Mendes: Sänger mit blutender Hand gesichtet

Schockierende Bilder aus dem Alltag von Shawn Mendes (27): Der Sänger wurde kürzlich mit einer blutenden Hand gesichtet und sorgte damit für Aufsehen. Fotos zeigen ihn, wie er sich ein Handtuch um seine linke Hand gewickelt hat – das offenbar bereits stark mit Blut durchtränkt war. Wie TMZ berichtet, scheinen vor allem sein Daumen und sein Mittelfinger verletzt zu sein. Trotz der offensichtlich heftigen Wunde wirkte Shawn auf den Aufnahmen nicht sonderlich aufgewühlt.

Stattdessen lächelte der Musiker in die Kamera, schien aber gleichzeitig leicht genervt von sich selbst zu sein. Was genau zu der Verletzung geführt hat, ist bislang unklar. Das Portal TMZ gab an, die Hintergründe noch ermitteln zu wollen. Entsprechend offen bleibt auch die Frage, wie schwer die Wunde ist und ob Shawn womöglich vorübergehend auf das Gitarrespielen verzichten muss.

Shawn hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach offen über seinen Umgang mit Druck und psychischer Belastung gesprochen. 2022 hatte er seine damals geplante Welttournee abrupt abgesagt, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Seitdem meldet er sich immer wieder mit neuer Musik zurück und scheint seinen Weg im Musikbusiness neu zu gestalten. Zuletzt war der Kanadier mit der brasilianischen Schauspielerin Bruna Marquezine (30) gesehen worden, die beiden sollen seit Dezember 2025 ein Paar sein.

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Getty Images Shawn Mendes bei der Earthshot Prize 2025-Verleihung im Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro

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Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards im September 2024

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Getty Images Bruna Marquezine, Oktober 2025