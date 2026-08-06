Jochen Horst läuft nach Gassi-Unfall mit Hündin an Krücken

Jochen Horst (64) hat sich bei einem Unfall mit seiner Hündin Gucci verletzt und muss nun auf Krücken laufen. Der frühere "Balko"-Star stürzte in der vergangenen Woche beim Gassigehen in Essen, als sich die Leine um seine Beine wickelte und Gucci plötzlich losschoss. Gegenüber Bild schilderte der Schauspieler den Vorfall selbst und erklärte, dass er sich dabei die Bänder im rechten Bein gerissen habe. Für den TV-Star bedeutet der Sturz nun eine mehrwöchige Zwangspause – ausgerechnet nach einer Zeit, in der er zuletzt auch mit seinem Auftritt bei Promi Big Brother und Das Sommerhaus der Stars wieder viel Aufmerksamkeit bekommen hatte.

Wie Jochen Bild weiter sagte, sei Gucci eine sehr schreckhafte Hündin. "Die Leine hatte sich um meine Beine gewickelt. Als Gucci sich plötzlich erschreckte und losschoss, bin ich gestürzt und habe mir dabei die Bänder im rechten Bein gerissen", berichtete er dem Blatt. Laut dem Schauspieler reagiert die Hündin immer wieder panisch auf laute Geräusche oder unerwartete Bewegungen. Dann springe sie zurück oder renne nach vorn, wodurch sich die Leine erneut um die Beine ihres Herrchens verfangen könne. Genau so sei es auch an dem Unglückstag passiert. Trotz der schmerzhaften Folgen stellt der TV-Star klar, dass er seiner Hündin keinen Vorwurf macht und die Entscheidung für einen Tierschutzhund nicht bereut.

Gucci lebt seit 2025 bei Jochen Horst und seiner Frau Tina in Essen. Ihren Namen bekam die Hündin, weil Jochens Sohn Chazz damals gerade seinen ersten Exklusivvertrag mit Gucci in Mailand hatte, wie der Schauspieler Bild erzählte. Bevor sie bei der Familie ankam, hatte die reinrassige spanische Wasserhündin bereits fünf Vorbesitzer. Über eine Tierschutzorganisation kam sie aus Spanien nach Deutschland, nachdem sie sogar in einer Tötungsstation gelandet war. Diese Erlebnisse haben offenbar Spuren hinterlassen: Gucci gilt bis heute als ängstlich und braucht viel Geduld, Vertrauen und Sicherheit – genau das wollen Jochen und Tina ihr im Alltag geben.

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RTL Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars" 2025

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IMAGO / Gartner Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2025

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Joyn Jochen Horst, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024

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