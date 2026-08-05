Larissa jetzt auf OnlyFans: Log Josua bei "Bad Boyfriends"?

Bei Bad Boyfriends inszenierte sich der tätowierte Fitnesscoach Josua Günther als eifersüchtiger Kontrollfreak, der Freundin Larissa aus purer Verzweiflung am liebsten in einen Rollkragenpullover gesteckt hätte. Doch wer nun, nach Veröffentlichung der gesamten Staffel auf RTL+, durch die sozialen Netzwerke scrollt, reibt sich verwundert die Augen: Online präsentiert sich Larissa seit Juni erstaunlich freizügig – inklusive Fuß-Content, schielendem Ahegao-Blick, Bananen-Metaphorik und deutlichem Verweis auf ihren gebührenpflichtigen Erotik-Account bei OnlyFans. In der Konsequenz stellt das Netz den TV-Aufstand von Josua nun offen infrage: War sein Gebaren schlichtes Promi-Theater für mehr Sendezeit oder haben sich die beiden inzwischen getrennt und Larissa geht endlich ihren eigenen Weg?

Auf TikTok nimmt die nachträgliche Demontage der Show nun richtig Fahrt auf. Content-Creatorin MariaMaricelli zerlegt den vorgeblichen Beziehungszoff der beiden in einem Video bis ins kleinste Detail. Es passe schlicht nicht zusammen, dass Josua erst im TV wegen eines zu tiefen Ausschnitts austickte, während seine Liebste jetzt im Netz ungeniert intime Einblicke vermarktet. Die TikTokerin zieht unter das vermeintlich nur vorgeführte Pärchendrama ein vernichtendes Fazit: "Damit wirkt diese komplette Geschichte in dem Format einfach komplett gelogen – offenbar nur, um dort teilnehmen und ein bisschen Drama machen zu können."

Für das routinierte TV-Duo ist die öffentliche Debatte um Intimität und Grenzen zwar kein Neuland, doch diesmal wirkt der Inszenierungsanspruch laut einigen Online-Kritikern besonders holprig. Schon in früheren öffentlich ausgetragenen Diskussionen flogen zwischen Larissa und Josua verlässlich die Fetzen, wenn private Informationen scheinbar zur Quotenoptimierung verramscht wurden. Während die Community irritiert diskutiert, warum auch das Moderationsgespann Charlotte Würdig (48) und Calvin Kleinen (34) den Widerspruch während der Staffel angeblich geflissentlich ignorierte, schweigt das Paar zu den Vorwürfen.

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RTL / Markus Hertrich Josua und Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Larissa und Josua bei "Bad Boyfriends"

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"