Tom Jones erinnert sich an erstes Treffen mit Elvis Presley

Sir Tom Jones (85) bringt seine Fans zum Lachen: In einem wiederentdeckten Clip aus der "Graham Norton Show", der aktuell auf TikTok viral geht, erzählt Tom von seinem allerersten Treffen mit der Rockikone Elvis Presley (†42). Eine Begegnung, die ihn bis heute erröten lässt. Die beiden lernten sich 1965 auf Hawaii kennen, am Set eines Elvis-Drehs. Tom, damals noch frisch im Showgeschäft, sei ganz aufgeregt gewesen, als er hinten am Set darauf wartete, den Megastar persönlich kennenlernen zu dürfen. Elvis sei gerade dabei gewesen, zusammen mit einer Schauspielerin eine Szene in einem Helikopter zu spielen. Plötzlich winkte er Tom quer über das Set zu, wie dieser berichtet. Der Waliser war sich unsicher, ob der Gruß wirklich ihm galt, und zögerte deswegen. "Elvis ist am Winken, wink zurück", sollen die Männer neben ihm gezischt haben. Tom, wie er es selbst beschreibt, hat es "total vermasselt" und reagierte nicht, obwohl Elvis sogar trällernd auf ihn zulief.

Der Clip, der pünktlich rund um Elvis' Geburtstag am 8. Januar wieder ausgegraben wurde, zeigt, wie Tom die Szene ausschmückt: In seinem ersten Showbiz-Jahr sei plötzlich alles möglich gewesen – sogar Gene Autry kreuzte am Set auf. Tom hatte gerade den Balladen-Hit "With These Hands" draußen, und genau damit soll Elvis ihn begrüßt haben: "Mit diesen Händen werde ich mich an dich klammern", zitierte Tom in der Talkshow. Er habe sich in diesem Moment nur gedacht: "Wenn die Jungs zuhause mich jetzt sehen könnten." Aus dem holprigen Kennenlernen wurde eine echte Männerfreundschaft. Die beiden Sänger jammten später häufig zusammen – in Hotelsuiten in Las Vegas oder privat zu Hause. Auf TikTok feiern Nutzer den Clip: "Eine lebende Legende", schreibt einer, ein anderer lobt Toms Bodenständigkeit.

Tom, der walisische Crooner, ist seit Jahrzehnten für seine kraftvolle Stimme bekannt und sammelt gern Geschichten aus dem Showgeschäft, die er in Interviews großzügig teilt. Elvis, der "King of Rock and Roll", war für viele Weggefährten mehr als nur ein Idol – auch Tom spricht oft respektvoll und warmherzig über ihn. Zwischen beiden entstand eine Kameradschaft, die jenseits des Rampenlichts gepflegt wurde: Während Elvis' Mythos bis heute Fans weltweit verbindet, lebt Toms Erinnerung an die erste, schüchterne Begegnung weiter.

Getty Images Tom Jones im Februar 2020 in London

Hulton Archive/Getty Images Tom Jones, Priscilla und Elvis Presley im Juli 1971 in Las Vegas

Getty Images Elvis Presley, Musiker