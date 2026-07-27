Sugababes-Duo-Comeback: Heidi und Amelle planen neue Songs

Pop-Alarm bei den Ex-Sugababes! Heidi Range (43) und Amelle Berrabah (42) schmieden ein großes Comeback – allerdings nicht als Teil der aktuellen Sugababes, sondern als eigenes Duo. Wie The Sun berichtet, planen die beiden Sängerinnen neue Musik und gemeinsame Auftritte, die sie noch in diesem Jahr zurück auf die Bühne bringen sollen. Während das Originaltrio Mutya Buena (41), Keisha Buchanan (41) und Siobhan Donaghy (42) fleißig an seinem nächsten Album arbeitet, könnten Heidi und Amelle ihnen bald mit frischen Songs in den Charts Konkurrenz machen. Ein echtes Pop-Duell der Generationen bahnt sich an, bei dem die einstigen Bandkolleginnen getrennt voneinander antreten würden.

Mitbefeuert wurde die Aufbruchsstimmung laut dem Insider durch Heidis Auftritt beim "Mighty Hoopla" Festival 2026 in London, wo sie gemeinsam mit Nicole (51) und Natalie Appleton auf der Bühne stand. "Die Nachfrage von Fans seit 'Mighty Hoopla' ist enorm, und jetzt planen Heidi und Amelle eigene Auftritte", heißt es aus dem Umfeld der beiden. Rechtlich dürfen sie sich bei Live-Shows zwar nicht als Sugababes ankündigen – doch das soll kein Hindernis sein. "Schließlich haben sie die meisten Sugababes-Hits mitgeschrieben, also warum sollten sie das nicht tun? Niemand kann sie daran hindern, die Musik zu verwenden", so der Insider weiter.

Heidi war bis zur Band-Auflösung im Jahr 2011 Teil der Girlgroup. Amelle kam 2005 hinzu und blieb ebenfalls bis 2011. Beide hatten zuletzt weniger in der Öffentlichkeit gestanden, während das Originaltrio – bestehend aus Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhan – längst unter dem Sugababes-Namen zurückgekehrt ist und zuletzt mit neuen Singles wie "When the Rain Comes" und "Jungle" auf sich aufmerksam machte. Ein mögliches Chart-Duell zwischen dem Originaltrio und den beiden Ex-Mitgliedern scheint damit nicht mehr ausgeschlossen.

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Claire Greenway/Getty Images Jade Ewen, Amelle Berrabah and Heidi Range von den Sugababes

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Getty Images Sängerin Heidi Range

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Getty Images Amelle Berrabah bei der Universal Records After-Show-Party nach den Brit Awards 2006 in London