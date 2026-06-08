Sugababes-Star Keisha Buchanan wurde mit 16 Jahren entführt

Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan (41) hat jetzt eine erschreckende Geschichte aus ihrer Jugend öffentlich gemacht. Im Podcast "Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett" enthüllte sie, dass sie im Jahr 2000 mit gerade einmal 16 Jahren entführt worden ist – kurz bevor sie ihre GCSE-Abschlussprüfungen, der britischen Version der Mittleren Reife, ablegen sollte. "Ich hatte kurz vor meinen GCSEs diesen Vorfall, bei dem ich entführt wurde", berichtete die heute 41-Jährige und führt weiter aus: "Ich wurde nach der Schule von jemandem mitgenommen."

Die Entführung dauerte laut Keisha mehrere Stunden – für sie als Teenager eine besonders lange Zeit. "Für ein Kind ist das eine lange Zeit", erklärte sie im Podcast. Die Folgen des Traumas waren so schwerwiegend, dass ihre Eltern sie von der Schule nahmen und sie ihre GCSE-Prüfungen nie ablegte. Über weitere Details möchte sie vorerst nicht sprechen, da sie das Erlebnis in einem geplanten Buch ausführlich schildern will.

Die Sugababes wurden 1998 gegründet. Keisha war damals 13 Jahre alt und stieß zur Gruppe, als ihre beste Freundin Mutya sie einlud, bei einer Probe zuzuschauen. Mit ihrer Debütsingle "Overload" im Jahr 2000 gelang der Band der Durchbruch – zur selben Zeit, als Keisha das traumatische Erlebnis noch verarbeitete. In einem geplanten Buch möchte sie nun die gesamte Geschichte der Sugababes erzählen, einschließlich der zahlreichen Besetzungswechsel, ihrer erzwungenen Trennung von der Band und des langen Kampfes, den Bandnamen zurückzugewinnen.

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Getty Images Keisha Buchanan im März 2025

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Getty Images Keisha Buchanan im September 2024

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Getty Images Siobhán Donaghy, Mutya Buena und Keisha Buchanan bei Hits Radio Live 2025 in Manchester