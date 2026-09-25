Billie Faiers und Ehemann Greg schlafen in getrennten Betten

Getrennte Schlafzimmer gehören bei Billie Faiers (36) und ihrem Ehemann Greg Shepherd derzeit zum Familienalltag. Im "You Alright Hun Podcast" erklärte der Realitystar, warum die beiden nachts nicht im selben Bett schlafen. Ihre dreijährige Tochter Margot liegt bei ihrer Mutter im Elternbett, während Greg ins Gästezimmer ausweicht. "Wenn ich ehrlich bin, liegt Margot bei mir im Bett. Greg geht ins Gästezimmer, weil wir dann tatsächlich schlafen", erklärte Billie in der Sendung. Das Gespräch kam auf das Thema, als es um Lucy Mecklenburgh und ihren Partner Ryan Thomas ging, die ebenfalls getrennte Betten haben. Gemeinsam mit der ehemaligen "Love Island"-Gewinnerin Cara De La Hoyde und der TOWIE-Bekanntheit Diags sprach Billie daraufhin über die eigene Schlafsituation. Für sie und Greg habe sich dieses Modell offenbar bewährt, denn so kämen beide deutlich besser durch die Nacht.

Auch beim abendlichen Fernsehprogramm hat die getrennte Schlafsituation für Billie einen angenehmen Nebeneffekt. Im Podcast erzählte sie weiter: "Und manchmal denke ich abends, wenn er unten etwas schauen möchte, was er schauen will... Ich gehe einfach ins Bett, wenn die Kinder schlafen, und schaue, was ich schauen möchte!" Cara konnte dem Modell ebenfalls etwas abgewinnen, während Diags erklärte, dass er nachts gern "nah" bei seiner Freundin Jodie Wells sei. Auf TikTok gingen die Meinungen zu Billies Offenheit anschließend auseinander. Einige Nutzer betonten, dass sie ohne ihren Partner überhaupt nicht richtig schlafen könnten oder auch nach vielen Jahren Beziehung niemals getrennte Schlafzimmer wählen wollten. Andere empfanden die Lösung als befremdlich und stellten infrage, warum ein Paar überhaupt zusammen sei, wenn es keine gemeinsame Zeit verbringen wolle. "Seltsam. Da könnte man genauso gut Single sein", lautete etwa ein Kommentar. Zustimmung gab es allerdings ebenfalls: "Ich möchte nie wieder mit jemandem in einem Bett schlafen", schrieb eine andere Person.

Billie und Greg sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. Die beiden sind seit 2011 zusammen und heirateten 2019 auf den Malediven. Neben der dreijährigen Margot gehören auch die zwölfjährige Nelly und der neunjährige Arthur zur Familie. Mit getrennten Schlafzimmern stehen Billie und Greg zudem nicht allein unter Prominenten da. Stacey Solomon (36) und Joe Swash haben ebenso öffentlich darüber gesprochen, zeitweise in unterschiedlichen Räumen zu schlafen. Auch Ashley James und Tommy Andrews berichteten offen von diesem Modell. Cameron Diaz (54) sprach 2023 ebenfalls über die Idee getrennter Schlafzimmer, stellte damals jedoch klar, dass dies auf ihre eigene Ehe mit Benji Madden (47) nicht zutreffe.

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Getty Images Bei den NTAs 2024 in London

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Instagram / billieshepherdofficial Greg Sheperd und seine Ehefrau Billie im Januar 2024

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Getty Images Billie Faiers im Oktober 2018