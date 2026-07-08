Nach der Sommerpause: So geht es beim "Tatort" weiter

In diesem Sommer müssen sich Tatort-Fans besonders lange gedulden: Die beliebte ARD-Krimireihe pausiert 2026 satte 19 Wochen lang. Bereits seit Mai gibt es keine neuen Folgen mehr – als vorerst letzte Episode lief die Schweizer Episode "Könige der Nacht". Erst am 13. September 2026 geht es wieder los. Als offiziellen Grund nennt die ARD die Übertragungen der Fußballweltmeisterschaft. Bis dahin werden Fans mit Wiederholungen vertröstet.

Der Herbst hält dann aber einige Highlights für Krimifans bereit. So kehrt Maria Furtwängler (59) mit dem neuen Fall "König in Gelb" auf den Bildschirm zurück. Ebenfalls dabei: Fabian Hinrichs in seiner Rolle als Franken-Kommissar Felix Voss. Besonders spannend dürfte der Einstand von Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek sein, die als Kalli Hammermann und Nikola Buvak das Münchner Ermittler-Duo Batic und Leitmayr beerben – ihr erster gemeinsamer Fall soll ebenfalls im Herbst 2026 ausgestrahlt werden. Gleichzeitig endet eine Ära in Wien: Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67) werden in der zweiten Jahreshälfte zum letzten Mal gemeinsam als Duo auf Verbrecherjagd gehen. Offen ist bislang, wann der Münster-"Tatort" "Maskerade" läuft – entweder im November 2026 oder erst im Februar 2027.

Harald und Adele prägten den Wiener "Tatort" über viele Jahre hinweg mit ihrer unverwechselbaren Chemie und ihrem typisch österreichischen Schmäh. Auch das Münchner Urgestein-Duo Ivo Batic und Franz Leitmayr, gespielt von Miroslav Nemec (72) und Udo Wachtveitl (67), verabschiedete sich erst im Frühjahr 2026 – nach insgesamt 100 gemeinsamen Fällen. Gleich zwei traditionsreiche Teams hören damit innerhalb eines Jahres auf, was die neue Krimisaison zu einem besonders bedeutsamen Neustart macht.

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NDR / Frizzi Kurkhaus Maria Furtwängler, Andreas Lust und Cornelius Schwalm vor Drehstart von "Tatort: König in Gelb"

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BR / Bavaria Fiction GmbH / Linda Gschwentner Die Kommissare Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Nikola Buvak (Carlo Ljubek)

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Getty / Hannes Magerstaedt Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, Schauspieler

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