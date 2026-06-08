"Skandal": Senta Berger moniert Abrisspläne für Geburtshaus

Mit 85 Jahren schlägt Senta Berger (85) Alarm: Das Geburtshaus der österreichischen Schauspielerin in Wien-Lainz soll abgerissen werden. Das nimmt sie nicht widerspruchslos hin. Gegenüber dem Magazin Spiegel übte sie heftige Kritik an dem geplanten Vorhaben. Das Haus in der Lainzer Straße 148 "soll jetzt abgerissen werden, was ein Skandal ist", schimpfte Senta. Und das nicht wegen ihrer eigenen Person, wie sie betonte: "sondern weil dieses Biedermeier-Juwel erhalten werden sollte." Die in München lebende Filmikone, die vielen als Kriminalrätin in der beliebten ZDF-Krimireihe "Unter Verdacht" (2002–2019) bekannt sein dürfte, ließ es dabei nicht bewenden und wandte sich sogar direkt an die Politik: "Ich habe an den Bürgermeister geschrieben, aber ohne Erfolg."

Nun hat die zuständige Wiener Substanzerhaltungsgesellschaft Wiseg auf die Vorwürfe reagiert und widersprochen. Sprecher Alexander Klein erklärte gegenüber der Tageszeitung Kurier, die Informationen, auf die sich Senta berufe, seien "nicht zutreffend". Das Gebäude solle nicht abgerissen, sondern umfassend saniert werden. Geplant sei außerdem ein "ökologisch nachhaltiger Zubau in moderner Holzbauweise" sowie eine neue Energieversorgung über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Sanierungsarbeiten hätten bereits begonnen und sollen bis 2027 abgeschlossen sein. Im Zuge der Maßnahmen entstehen laut Alexander obendrein 13 neue Mietwohnungen. Darüber hinaus sei von Anfang an geplant gewesen, eine Widmungstafel am Gebäude anzubringen, "die auf dessen Bedeutung als Geburtshaus von Frau Berger hinweist."

Senta wurde am 13. Mai 1941 in Lainz geboren und wuchs dort auf. Bereits als kleines Kind stand sie gemeinsam mit ihrem Vater, dem Musiker Josef Berger, als Sängerin auf der Bühne. Mit 16 Jahren begann sie als bis dahin jüngste Studentin ein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar und legte damit den Grundstein für eine beeindruckende internationale Karriere. In den 1960er-Jahren zog es sie nach Hollywood, wo sie unter anderem mit Charlton Heston, Frank Sinatra (†82) und John Wayne (†72) drehte. Ihr Privatleben führt sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Simon (53) und Luca Verhoeven, die ebenfalls im Filmgeschäft tätig sind. Denn seit dem Tod ihres Mannes Michael Verhoeven (†85) vor rund zwei Jahren hadert Senta mit dem Älterwerden, wie sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet. "Jetzt, wo mein Mann nicht mehr lebt, bin ich alt. Das weiß ich. Ich bin alt geworden, und jetzt lerne ich es. Und ich lerne dieses Alleinsein."

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Getty Images Senta Berger im Februar 2017

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Getty Images Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven, November 2023

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Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven