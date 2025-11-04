Panik und Promi-Druck: Oliver Hudsons ehrliche Beichte

Oliver Hudson (49) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Sibling Revelry", den er gemeinsam mit seiner Schwester Kate Hudson (46) betreibt, offen über seine langjährigen Kämpfe mit Angststörungen gesprochen. Die Folge, die am 3. November ausgestrahlt wurde, hatte die Autorin Mel Robbins und ihre gemeinsame Mutter Goldie Hawn (79) zu Gast. Oliver erzählte, dass er seit seiner ersten Panikattacke, bei der er glaubte, er würde auf der Straße sterben, immer wieder mit Angstzuständen zu kämpfen hatte. "Angst ist ein Teil meines Lebens", erklärte der Schauspieler und ergänzte, dass er zur Bewältigung unter anderem das Antidepressivum Lexapro nehme.

Im Gespräch erklärte Oliver, dass sich seine Angst "meist im Magen" zeige – mit Übelkeit bis hin zum Erbrechen. "In meinen Zwanzigern hatte ich ständig Magenprobleme. Ich konnte das Haus nicht verlassen, ohne mich zu übergeben … es war furchtbar", erzählte er. Damals habe er vor Castings unter großem Druck gestanden, auch weil seine Familie berühmt ist. "Meine Schwester – sie war berühmt. Meine Eltern waren berühmt", schilderte er die unausgesprochenen Erwartungen. Ein Erlebnis blieb ihm besonders: Für ein Vorsprechen in New York habe er sich trotz massiver Angst in den Flieger gezwungen. In Manhattan musste das Taxi mehrfach anhalten, weil ihm so schlecht war. Heute kenne er seine Angst besser: "Ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich verstehe sie. Früher dachte ich, ich sterbe."

Das Thema Angstattacken schien in der Familie nicht unbekannt: Auch Goldie offenbarte, dass sie ähnliche Erfahrungen mit Übelkeit in der Öffentlichkeit gemacht habe. Oliver, selbst Vater von drei Kindern, hat mit seiner Schwester Kate eine enge Beziehung. Die beiden verbindet nicht nur die gemeinsame Karriere als Schauspieler, sondern auch das Interesse, in ihrem Podcast offen über persönliche Themen wie psychische Gesundheit zu sprechen. Oliver nutzt diese Plattform, um anderen Mut zu machen und das Tabuthema Angststörungen zu entstigmatisieren.

Getty Images Oliver Hudson, 2018

Oliver und Kate Hudson, Schauspieler

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood