Trunkenheit: Drag-Race-Star Gottmik nach Crash festgenommen

Für Gottmik endete ein Nachmittag in Burbank im US-Bundesstaat Kalifornien alles andere als glamourös. Die Dragqueen soll am 16. September 2026 gegen 16:50 Uhr Ortszeit nach einem Verkehrsunfall festgenommen worden sein. Das berichtet unter anderem TMZ unter Berufung auf Angaben der Strafverfolgungsbehörden. Der Verdacht: Trunkenheit am Steuer. Der 30-Jährige soll allein in einem schwarzen Porsche unterwegs gewesen sein, als er mit dem Sportwagen gegen einen geparkten Toyota Camry prallte. Die Wucht des Aufpralls schob den Toyota angeblich gegen zwei weitere abgestellte Autos.

Die alarmierten Beamten der Polizei von Burbank sollen beim Fahrer des Porsches objektive Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt haben. Die Konsequenz: Gottmik wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Lange musste der Travestiekünstler aber nicht hinter Gittern ausharren. Schon einen Tag später kam der "Skullfu*ker"-Interpret wieder aus dem Gewahrsam frei. Das Newsportal wandte sich für eine Stellungnahme an die Vertreter des Musikers. Bisher gab es aber weder vom Management noch von Gottmik eine öffentliche Erklärung zu den Anschuldigungen.

Gottmik wurde durch RuPaul's Drag Race bekannt. Seine Teilnahme an der Show ging in die Geschichte des Formats ein: Im Jahr 2021 zog er als erster offen lebender Transmann in den Wettbewerb ein. Er war Teil der 13. Staffel. Am Ende reichte es für den geteilten dritten bis vierten Platz. Danach war für Gottmik trotzdem nicht Schluss: Für die neunte Staffel des Ablegers "RuPaul's Drag Race All Stars" kehrte er in den Wettbewerb zurück. Seit seinem Durchbruch ist der Musiker regelmäßig in Shows sowie auf Social Media präsent.

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Getty Images Gottmik bei der RuPaul's DragCon Los Angeles 2024 im Los Angeles Convention Center

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Getty Images Gottmik beim Grand Opening Weekend im The Tryst Puerto Vallarta

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Getty Images Gottmik bei der Premiere von "King of Drag" Staffel 2, veranstaltet von Revry in West Hollywood