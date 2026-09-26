Carmen Nebels Sohn Gregor gewinnt "Das perfekte Dinner"

Gregor Nebel hat jetzt einen Fernsehauftritt hingelegt, mit dem wohl niemand gerechnet hätte – am allerwenigsten er selbst. Der Sohn von Moderatorin Carmen Nebel (70) trat als Kandidat der VOX-Kochshow Das perfekte Dinner an. Gregor hatte sich aber nicht etwa selbst beworben, sondern wurde von seiner Frau kurzerhand für die Sendung angemeldet. Was als Überraschung begann, endete für den 42-Jährigen mit einem Erfolg: Mit seinem Drei-Gänge-Menü überzeugte er seine Mitstreiter und sicherte sich am Ende den ersten Platz. Den Sieg musste er sich allerdings mit dem erst 19-jährigen Noah teilen. Gegenüber Schlager.de zeigte sich Gregor dennoch rundum glücklich: "Ich bin total happy, wirklich. Noah ist ein toller Mensch, den ich so sehr in mein Herz geschlossen habe. Aus dem jungen Kerl wird mal ein richtiger Gourmetkoch, da bin ich sicher."

Dass Gregor am Herd eine gute Figur macht, kommt nicht von ungefähr. Zu Hause steht er regelmäßig für seine Familie in der Küche und probiert gerne neue Rezepte aus. "Kochen ist für mich Leidenschaft, Kreativität und eine Art, Menschen zusammenzubringen. Wir essen doch alle gern", erklärte er gegenüber Schlager.de. Für seinen Dinner-Abend setzte er deshalb nicht auf ausgefallene Foodtrends, sondern auf das, was seine Familie besonders gerne isst. Für Gregor sollte es schließlich um mehr als nur ein gutes Menü gehen: Er wollte seinen Gästen einen persönlichen Abend mit Geschmack und echter Gastfreundschaft bereiten. Nach dem Triumph scheint der Unternehmer nun größere Pläne zu schmieden: "Ich habe schon ziemlich viele Ideen, um den Foodmarkt hier in Berlin zu erobern. Aber mehr will ich noch nicht verraten – das bleibt vorerst mein kleines Geheimnis."

Mit dem Showgeschäft ist Gregor durch seine prominente Mutter zwar bestens vertraut, selbst vor der Kamera zu stehen, war für ihn dennoch eine neue Erfahrung. Umso positiver fiel nun sein Fazit aus. "Das Team von VOX war ehrlich richtig klasse. Eine tolle Truppe, mit der ich bis heute noch regelmäßig Kontakt habe. Das hat richtig Spaß gemacht", verriet er Schlager.de. Dabei waren die letzten Monate für Gregor alles andere als einfach: Erst kürzlich machte er auf Instagram öffentlich, dass er an einer Depression litt. Nach der Diagnose entschied er sich dazu, in eine Klinik zu gehen und sich dort professionelle Unterstützung zu holen. Umso größer dürfte nun die Freude über seinen Sieg bei "Das perfekte Dinner" gewesen sein.

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Imago Gregor Nebel, Sohn von Carmen Nebel, 2025

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Imago Gregor Nebel und Katrin Nebel bei der Goldenen Henne 2025 in der Leipziger Messe

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RTL Logo von "Das Perfekte Dinner"

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