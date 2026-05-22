Intimität: Diese Grenzen ziehen Anna und Tano im Sommerhaus

Anna und Tano sind eines der Paare, die im Spätsommer bei RTL in das Sommerhaus der Stars einziehen werden – und die beiden gehen die Sache mit klaren Regeln an. Gegenüber RTL und im offiziellen Podcast auf RTL+ machten sie deutlich, dass sie keine intimen Details aus ihrem Privatleben mit den anderen Bewohnern teilen wollen. Weder über ihr Sexleben noch über persönliche Schlafzimmergeheimnisse soll im Haus gesprochen werden. "Das ist einfach völlig klar, dass man natürlich keine intimen Informationen preisgibt", betonte Anna. Sie verwies dabei auf andere Paare aus der Vergangenheit wie Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen (31), die entsprechende Details offen kommuniziert hatten – ein Weg, den sie für sich ausschließt.

Noch eine weitere Regel haben die beiden für ihren Aufenthalt im Sommerhaus aufgestellt: kein Sex vor laufenden Kameras. Auf die Frage, ob ihnen das schwerfallen würde, antwortete Anna trocken: "Wir sind keine Tiere!" Einen persönlichen Grund für ihre Zurückhaltung hat sie ebenfalls: Die Realitybekanntheit befindet sich aktuell in einer psychotherapeutischen Ausbildung und möchte ihr professionelles Ich schützen. Sorgen um ihre berufliche Zukunft macht sie sich deswegen allerdings nicht. "Ihr wisst nicht, wie viele Nachrichten ich jeden Tag bekomme, 'Ich bin die oder der Erste, der bei dir in Therapie gehen möchte'. Und ich mache mir auf jeden Fall keine Gedanken darum, dass ich am Ende ohne Klienten dastehen werde", resümierte Anna selbstbewusst.

Kennengelernt haben sich Anna und Tano, der nicht mehr nur als TikToker sehr erfolgreich ist, in der sechsten Staffel von Are You The One?. Damals sorgte Tano für Aufregung, weil er mit einer anderen Kandidatin im sogenannten Boom-Boom-Room intim wurde – und Anna zunächst nichts davon erzählte. Mittlerweile hat sie ihm verziehen, die beiden sind zusammengezogen und starten nun gemeinsam ins Sommerhaus-Abenteuer. Neben ihnen kämpfen weitere bekannte Gesichter um die Siegprämie von 50.000 Euro, darunter K11-Kommissar Michael Naseband (60) mit seiner Freundin Shelly sowie Realitystar Nico Legat (28) mit Partnerin Laura Parrinello.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025