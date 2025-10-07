Laura Maria Rypa verrät: Das führte zur Trennung von Pietro

Laura Maria Rypa (29) hat erstmals ganz offen über die Gründe für das Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (33) gesprochen. Gegenüber RTL stellte die Influencerin klar, dass die Trennung ganz friedlich verlaufen sei. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen [...]", erklärte sie. Einen richtigen Auslöser habe es nicht gegeben: "Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind." Auch wenn die Situation kurz vor einem geplanten Umzug schwierig war, betonten beide, vor allem auf ihre gemeinsamen Kinder Leano und Amelio Rücksicht nehmen zu wollen.

Ein wenig überraschend ist dabei, wie harmonisch das Verhältnis der beiden geblieben ist. Laura verriet, dass die Kinder ihren Vater fast täglich sehen, und auch sie selbst und Pietro stünden regelmäßig in Kontakt. "Wenn er die Kinder abholt, ist er auch mal da und wir tauschen uns aus", erzählte sie und beteuerte, dass sich das Ex-Paar "unfassbar gut" verstehe. Sogar gegenseitige Unterstützung sei weiterhin selbstverständlich: "Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm, und ich unterstütze ihn bei seinen Shows."

Bereits vor zwei Wochen hatte Laura beim Event von Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) private Einblicke gegeben und sich überraschend offen zu einem möglichen Liebes-Comeback mit Pietro geäußert. "Die Liebe beiderseits ist da", gab die Influencerin damals im Gespräch mit RTL zu. Gleichzeitig stellte sie aber klar, dass aktuell erst einmal die eigene Entwicklung im Vordergrund stehe: "Man muss gegenseitig an sich selbst arbeiten."

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025