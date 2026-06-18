Josh Hutcherson kämpfte mit Ruhm durch "Tribute von Panem"

Als Peeta Mellark in der Die Tribute von Panem-Filmreihe wurde Josh Hutcherson (33) über Nacht zum Weltstar – doch der damit einhergehende Ruhm setzte ihm damals massiv zu. In einem Gespräch mit seiner ehemaligen Kollegin Elizabeth Banks (52) für das Magazin Variety blickte der Schauspieler jetzt offen auf diese turbulente Phase zurück und gab zu, dass er dem Erfolg der Filmreihe lange Zeit mit großem Groll begegnet war. "Ich komme aus einer kleinen Stadt in Kentucky. Ich habe mit dem Schauspielern angefangen, weil ich die Idee liebte, Filme zu machen. Ruhm war nie mein Ziel – und dann wurde ich auf so massive Art in diese Welt katapultiert", erklärte Josh. Mit dem nötigen Abstand könne er die Erfahrung heute aber endlich wertschätzen.

Im Gespräch mit Elizabeth erinnerten sich die beiden auch an die gemeinsame Drehzeit. "Ich war 19 Jahre alt. Ich bin nicht aufs College gegangen, deshalb waren diese Filme mein College. Dort bin ich erwachsen geworden", erzählte er. Die Schauspielerin, die in der Reihe die Rolle der Effie Trinket übernahm, erinnerte sich, wie sie bei ihrer Rückkehr ans Set nach einer kurzen Pause auf eine wild gewordene Gruppe junger Leute traf. "Ich war für alle so eine Art Tante", sagte sie über ihre Rolle innerhalb des Ensembles. Im Interview sprach er außerdem über seine aktuelle Rolle in der Serie "I Love L.A.", in der er neben Rachel Sennott zu sehen ist, und Elizabeth über ihre Arbeit in "The Miniature Wife".

Abseits des Rückblicks auf "Die Tribute von Panem" nutzte Josh das Gespräch auch, um eine kontroverse Aussage über Taylor Swift (36) zu erklären. In einem Interview Ende 2025 hatte er auf die Frage, ob er ein Swiftie sei, geantwortet: "Ich bin kein Swiftie. Ganz und gar nicht. Kein Diss, voller Respekt, aber definitiv nicht… ein kleines bisschen Diss." Das sorgte für Aufregung, weil Fans darauf hinwiesen, dass er tatsächlich selbst bei der Eras Tour im VIP-Bereich gesessen hatte. Mit seiner Klarstellung bei Variety versuchte er nun, die Wogen zu glätten.

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Getty Images Josh Hutcherson, Schauspieler

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Getty Images Elizabeth Banks, US-amerikanische Schauspielerin

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Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson im November 2016