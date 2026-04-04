Krebs und Anämie: Maria Menounos' schwerer Gesundheitskampf

Maria Menounos (47) hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen schweren gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Die TV-Moderatorin sprach kürzlich in einem Podcast mit Jenny McCarthy (53), die selbst eine schwierige Zeit durchleben musste, über ihre jüngste Diagnose: perniziöse Anämie. Die Erkrankung führt dazu, dass der Körper zu wenige gesunde rote Blutkörperchen bildet und kann unter anderem Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Schwindel verursachen. Maria wird aktuell mit B12-Vitaminen behandelt, um den Mangel auszugleichen. "Nach allem, was ich auf meiner Heilungsreise durchgemacht habe... das war eine der größten Lektionen: Manchmal geht es nicht darum, mehr zu tun, sondern deinem Körper etwas anderes zu geben", teilte sie im März auf Instagram mit.

Die neue Diagnose reiht sich ein in eine lange Liste gesundheitlicher Rückschläge. Im Jahr 2017 verließ Maria ihre Position als Co-Moderatorin bei E! News, nachdem bei ihr ein gutartiger Hirntumor entdeckt worden war. Ausgerechnet in dieser schweren Zeit kämpfte auch ihre Mutter Litsa gegen einen Hirntumor im vierten Stadium. Maria beschrieb damals, wie sie unter Schwindelgefühlen, undeutlicher Sprache und Schwierigkeiten beim Lesen litt. "Ich weiß, du wirst denken, ich bin verrückt, aber ich glaube, ich habe einen Hirntumor wie meine Mutter", sagte sie zum Arzt – und sollte recht behalten. Nach erfolgreicher Operation folgte 2023 die nächste Schockdiagnose: ein seltener neuroendokriner Tumor der Bauchspeicheldrüse. Über ein Jahr lang habe sie ausgesehen, als hätte sie "einen Basketball verschluckt", erzählte sie in einem Podcast mit Hoda Kotb, doch mehrere Ärzte übersahen zunächst die Erkrankung.

Maria und ihr Ehemann Keven Undergaro (58) durften sich im Juni 2023 über die Geburt ihrer Tochter Athena Alexandra freuen, die über eine Leihmutter zur Welt kam. Das Paar hatte zuvor zehn Jahre lang vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. "Es war der besonderste Moment meines Lebens", schwärmte die Moderatorin nach der Geburt. Ihre Mutter Litsa erlebte die Ankunft ihrer Enkelin jedoch nicht mehr – sie verstarb im Mai 2021 im Alter von 66 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Trotz aller gesundheitlichen Rückschläge betont Maria immer wieder, wie wichtig es sei, auf den eigenen Körper zu hören und bei anhaltenden Beschwerden nicht locker zu lassen. "Wir müssen die Geschäftsführer unserer eigenen Gesundheit sein", erklärte sie.

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Getty Images Maria Menounos im Dezember 2022

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Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Jahr 2014

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Getty Images Maria Menounos, Fernsehmoderatorin