Tabubruch: Halle Berry spricht offen über ihre Wechseljahre

Halle Berry (59) spricht so offen wie selten über intime Schmerzen und die überraschende Ursache dahinter: In einem Interview mit The Times erzählte die Oscarpreisträgerin, dass ihr erstes Mal mit ihrem Partner Van Hunt (55) in einen Albtraum mündete. Kurz nach dem Kennenlernen während der Pandemie, Monate nachdem die beiden zunächst nur virtuell Kontakt hatten, fühlte sich Sex seltsam an. "Beim Sex hatte ich das Gefühl, Rasierklingen in meiner Vagina zu haben", gesteht sie. Ein Arzt deutete die Qual zunächst als Herpes – doch das war falsch. Der wirkliche Auslöser zeigte sich wenig später: die beginnende Menopause. "Das war Gottes Scherz. Das war das Universum. Ich dachte mir: 'Universum, du bringst mir diesen Mann, um den ich gebeten habe, und jetzt stürzt du mich in die Hölle'", erinnert sich Halle.

Die Schauspielerin berichtet, sie habe typische Wechseljahreszeichen wie Nachtschweiß, Reizbarkeit und Brain Fog lange nicht mit der Menopause in Verbindung gebracht und sogar gehofft, der Phase zu entgehen. Heute weiß sie: "Es gibt 100 Symptome der Menopause, wir alle erleben sie unterschiedlich." Laut Halle begann die Fehldiagnose eine Reise, auf der sie mehr Kontrolle über ihre Gesundheit übernahm und das Thema öffentlich machte. Halle setzt mit ihrem Unternehmen "Respin Health" nun gezielt auf Aufklärung und Unterstützung in den Wechseljahren. Die Marke kooperiert etwa mit Anbietern wie Joylux gegen vaginale Trockenheit, wirbt mit Rotlichttherapie, Gruppenchats und Einzelberatungen mit Menopause-Expertinnen. "Wir wollen der One-Stop-Shop für alles rund um die Menopause sein", sagte sie laut Forbes. Für die Schauspielerin, die seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, ist genau diese Offenheit inzwischen ein Herzensprojekt: Sie nennt den Einsatz für Frauengesundheit "meinen größten Auftritt" und macht deutlich, dass sie sich trotz – oder gerade wegen – des Älterwerdens so selbstbestimmt fühlt wie nie zuvor.

Bevor Halle ihre große Liebe Van Hunt traf, durchlebte sie eine der transformativsten Phasen ihres Lebens – vier Jahre völliger Enthaltsamkeit und bewusster Einsamkeit. Nach ihrer dritten gescheiterten Ehe mit Olivier Martinez (60) im Jahr 2016 traf die Oscarpreisträgerin eine radikale Entscheidung: Sie wollte endlich lernen, wer sie wirklich war, ohne einen Mann an ihrer Seite: "Ich musste mich wirklich hinsetzen und allein sein und wachsen und nachdenken und meinen Wert erkennen." Als Van Hunt 2020 in ihr Leben trat, war sie endlich bereit für eine gesunde Beziehung. "Früher wäre ich noch nicht bereit für ihn gewesen. Ich musste durch Feuer gehen und mich verbrennen, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich einen Menschen wie ihn schätzen kann", reflektiert Halle über das perfekte Timing ihrer Begegnung.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023

Getty Images Halle Berry mit ihrem Partner Van Hunt