Rührende Worte: Was Kevin Costner als Vater antreibt

Kevin Costner (71) hat am Wochenende bei einer Pre-Party zum Super Bowl in San Francisco überraschend offen über seine Familie gesprochen: Im Gespräch mit Daily Mail verriet der siebenfache Vater, worauf es ihm als Papa ankommt und was ihn im Alltag antreibt: "Ich will, dass meine Kinder zu mir aufschauen", sagte der Schauspieler und erklärte weiter: "Früher war ich der stärkste Mensch, den sie kannten." Es sei ihm ein Anliegen, dass sich das Bild, das seine Kinder von ihm haben, nicht verändert.

In Sachen Liebe lief es bei Kevin zuletzt zwar turbulent, doch eine Konstante blieb ihm über die Jahre erhalten: seine sieben Kinder. Der "Yellowstone"-Star versammelt eine beachtliche Patchwork-Familie aus drei Beziehungen um sich. Mit seiner ersten Ehefrau Cindy Silva hat er die Töchter Annie und Lily sowie Sohn Joe, die alle längst erwachsen sind. Aus der Liaison mit Bridget Rooney stammt sein 30-jähriger Sohn Liam. Seine drei Jüngsten – Cayden, Hayes und Grace – machten schließlich das Glück mit seiner Ex-Frau Christine Baumgartner (51) perfekt, bis sich das Paar im Jahr 2024 scheiden ließ. Wenn Kevin auf sein Leben zurückschaut, ist er vor allem eines: dankbar. "Ich schätze alles, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich habe herausgefunden, was ich machen will; das war ein großer Segen", erklärte er mit Blick auf seine jahrzehntelange Karriere.

Während Christine laut Us Weekly inzwischen mit Kevins früherem Freund Josh O’Connor liiert ist, genießt Kevin neue Zweisamkeit mit Produzentin Kelly Noonan Gores. Kelly hat eigene Kinder, was den Familienmenschen Kevin wohl besonders ansprechen dürfte. Außerdem teilen die beiden Insidern zufolge ihre Vorliebe für Natur, Sport und lange Spaziergänge. Im Mittelpunkt stehen für den Schauspieler nach wie vor seine sieben Kinder, deren Bewunderung und Vertrauen er sich auch in dieser neuen Lebensphase bewahren möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner bei den Governors Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayes Logan Costner, Cayden Wyatt Costner, Grace Avery Costner, Kevin Costner und Annie Costner

Anzeige Anzeige

Imago Christine Baumgartner und Kevin Costner , Juni 2018