Zoff mit Joachim Llambi: Alexandru Ionel spricht Klartext

Brisante Enthüllung im Let's Dance-Kosmos: Trotz endloser verbaler Scharmützel in jeder einzelnen Show herrscht zwischen Alexandru Ionel (31) und Joachim Llambi (61) hinter den Kulissen beste Stimmung. Der berüchtigte Chefjuror teilt vor den Kameras zwar regelmäßig verbale Nadelstiche aus und stempelte den Profitänzer bereits als bloßen Mittelmaß-Standardtänzer ab, meint die Kritik aber keineswegs bitterernst. Die vermeintliche Dauerfehde der beiden TV-Gesichter entpuppt sich im direkten Austausch vielmehr als amüsante Inszenierung für das Publikum, wie Alexandru jetzt im RTL-Interview verrät. "Herr Llambi und ich, wir haben einen lustigen Humor miteinander. Es ist alles humoristisch gemeint", so der Profitänzer.

Selbst die bissigen Wortgefechte in den sozialen Netzwerken, bei denen Ionel ebenfalls offen gegen den Juror stichelt, sind eher ritueller Schlagabtausch als ernstgemeintes Ausfechten einer Rangordnung. Abseits der Scheinwerfer basiert die Dynamik zwischen dem 61-jährigen Urgestein und dem ehrgeizigen Sportler vollständig auf gegenseitigem Respekt, betont Alexandru. Die beiden füttern das sensationshungrige Publikum schlichtweg gern mit neuen Schlagzeilen und amüsieren sich heimlich über die Reaktionen im Netz. "Ich finde es immer wieder witzig, wie viele auf so eine Nummer anspringen und daraus etwas ganz Böses konstruieren. Deshalb machen wir das ja auch gerne", bilanziert Joachim die Situation.

Für Alexandru ist das Rampenlicht ohnehin vertrautes Terrain, seit er als bereits jugendlicher Tänzer mehrfache Meistertitel einheimste. Die nötige Disziplin bringt der zielstrebige Athlet aus einem ganz anderen Bereich mit: Nach dem Abitur studierte er erfolgreich Zahnmedizin und ist bis heute parallel als Zahnarzt tätig. Statt den weißen Kittel für die große Show-Bühne komplett an den Nagel zu hängen, verbindet er nun einfach beide Welten, wirbelt elegant mit wechselnden Promis über das Parkett und lässt die strengen Jury-Urteile völlig kalt abtropfen. "Ich respektiere ihn und normalerweise ist die Stimmung zwischen uns wirklich toll", betont der Profitänzer abschließend im Gespräch mit RTL.

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Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026

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Getty Images Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026

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RTL / Robert Grischek Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury