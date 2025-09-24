Name verraten: Rihanna verkündet Geburt ihrer Tochter

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) freuen sich über Familienzuwachs! Die Sängerin brachte jetzt ihr drittes Kind, eine Tochter mit dem Namen Rocki Irish Mayers, zur Welt. Damit bekommen ihre beiden Söhne Riot Rose und RZA, die 2023 und 2022 geboren wurden, endlich eine kleine Schwester. Rihanna teilte die freudige Nachricht stolz auf Instagram und ließ ihre Fans mit einem bezaubernden Post an ihrem Glück teilhaben.

Die Ankündigung von Rihannas Schwangerschaft sorgte bereits im Frühjahr für Aufsehen, als sie mit offensichtlichem Babybauch über den roten Teppich der diesjährigen Met Gala schritt. Doch an öffentlichen Spektakeln war sie danach kaum noch zu sehen. Rihanna zog es vor, die letzten Monate ihrer Schwangerschaft abseits des Rampenlichts zu genießen. Die Bekanntgabe des Namens, der wie schon bei den Brüdern einige Aufmerksamkeit auf sich zog, bestätigte, was Fans bereits geahnt hatten: Auch ihr dritter Nachwuchs bekommt einen kreativen und individuellen Namen.

Zuletzt gab es zudem jede Menge Gerüchte rund um eine mögliche Hochzeit von Rihanna und A$AP Rocky. Grund für die Spekulationen war ein Interview, das der Rapper mit dem Magazin Elle geführt hatte. Auf die direkte Frage, ob die beiden bereits verheiratet seien, antwortete er mit einem schelmischen Grinsen: "Woher weißt du, dass ich nicht schon längst ein Ehemann bin?" Mehr wollte er zu diesem Thema aber nicht preisgeben.

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025