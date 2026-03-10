Ohne Ring: Stacey Solomon befeuert Trennungsgerüchte um Joe

Stacey Solomon (36) wurde ohne ihren Ehering gesichtet, als sie vor wenigen Tagen die BBC-Studios in London verließ. Die TV-Moderatorin, die seit 2022 mit Schauspieler Joe Swash verheiratet ist und mit ihm drei gemeinsame Kinder hat, trug dabei einen grauen Cardigan und eine marineblaue Daunenjacke – doch ihr Ehering fehlte auffällig. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich die 36-Jährige noch in ihrer Instagram-Story gezeigt und ihren Followern einen schönen Tag gewünscht. Auf den Aufnahmen war der Ring noch deutlich zu sehen. Doch die neuesten Fotos, die Mirror vorliegen, befeuern die Trennungsgerüchte, die das Paar seit Wochen umgeben und für Schlagzeilen sorgen.

Die Spekulationen um eine mögliche Ehekrise begannen bereits, als Joe bei den TV Choice Awards ohne seine Frau auftrat, obwohl beide für ihre gemeinsame Dokumentation "Stacey & Joe" nominiert waren. Stattdessen begleitete ihn Stiefsohn Zachary zu der Veranstaltung. Zusätzlich sorgen Staceys freche Kommentare unter seinen TikTok-Videos, in denen er Produkte bewirbt, für Aufsehen. "Du siehst aus wie ein Idiot", schrieb sie unter einem Clip. In einem anderen Video, in dem Joe ein Shampoo gegen Haarausfall anpreist, ist ihre Stimme im Hintergrund zu hören: "Gib's auf, Kumpel. Rasier es ab. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es nicht funktionieren wird." Als sie den Preis hört, fügt sie hinzu: "Du könntest genauso gut eine Haartransplantation machen. Bis du vier davon gekauft hast, hättest du nach Istanbul fliegen können."

Stacey und Joe haben bereits offen über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung gesprochen. Im vergangenen Jahr verriet die Moderatorin in ihrer Dokumentation: "Ich denke, manchmal ist es wirklich gut und manchmal ist es wirklich beschissen, oder? Manchmal ist der perfekte Partner der, den man zur Hälfte der Zeit umbringen will und zur anderen Hälfte liebt." Sie betonte, dass offene Auseinandersetzungen wichtig seien: "Streitet es aus, habt immer eine Diskussion, wenn euch etwas beschäftigt. Das Schlimmste, was wir tun könnten, ist, Groll aufzubauen und nicht zu sagen, was wir denken." Zu den kursierenden Trennungsgerüchten haben sich beide bisher nicht gemeldet.

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon bei den NTA's in London, September 2025

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Musikerin

