Stephen Boss (†) hat seiner Frau hohe Schulden hinterlassen

Die Tänzerin Allison Holker (37) musste im Dezember 2022 den Suizid ihres Mannes Stephen "tWitch" Boss (✝40) verkraften. Seither kämpfen seine Hinterbliebenen mit den Konsequenzen der Familientragödie. In ihrem neuen Buch "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light" behauptet die Witwe des berühmten Choreografen nun, dass ihr verstorbener Ehemann nach seinem tragischen Tod eine hohe Steuerrechnung hinterlassen habe: Die beträchtliche Summe habe sich ihren Schilderungen zufolge auf rund eine Million Euro belaufen.

In ihrem Enthüllungsbuch betont die dreifache Mutter, dass es "ein Missverständnis" sei, dass sie nach dem Ableben ihres Mannes ein sagenhaftes Vermögen geerbt habe. Allison stellt klar: "Die Realität sieht ganz anders aus. [...] Er hatte beträchtliche Geldsummen an Familie und Freunde verschenkt." Doch damit nicht genug! Sie behauptet zudem, dass er sein Erspartes vollkommen "rücksichtslos für Drogen und seine verrückten Kunstsammlungen" ausgegeben habe.

Die 37-Jährige gibt immer wieder unerwartete Details über das Leben des DJs preis. So sprach sie bereits in der "Jamie Kern Lima Show" darüber, dass der TV-Star sich am letzten Abend vor seinem Tod seltsam verhalten habe. Stephen habe seiner Partnerin damals ein Baum-Emoji geschickt. Laut ihr bedeutete dies, dass er auf dem Weg gewesen sei, um Marihuana zu besorgen. Als er heimgekommen wäre, habe sich der US-Amerikaner auffällig verhalten: "Er kam nach Hause und war sehr aufgewühlt."

Getty Images Allison Holker, Weslie Fowler, Maddox Laurel Boss und Stephen Boss, März 2020

Getty Images Stephen Boss und seine Frau Allison, August 2018

