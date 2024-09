Geständnis: JoJo war früher süchtig nach Sex und Bestätigung

JoJo (33) reflektiert in ihrem neuen Buch "Over the Influence" über eine dunkle Zeit in ihrem Leben. Die "Leave (Get Out)"-Sängerin gesteht darin ihre Sucht nach Liebe und Anerkennung, die sie während einer Beziehung mit einem Musikproduzenten entwickelte. "Ich war in einer totalen Abhängigkeit von Liebe und Bestätigung, Sex und Stimulation", offenbart die US-Amerikanerin. Sie beschreibt weiter, dass sie in einem bestimmten Moment ihrer Karriere bereit war, fast alles für den Erfolg ihrer Musik zu tun. Sie sei sogar bereit gewesen, eine Romanze aus reinem PR-Zweck zu inszenieren, "solange niemand dabei zu Schaden kam".

In einem Interview mit Access Hollywood sprach die 33-Jährige auch kürzlich darüber, wie sie jahrelang mit Depressionen und Ängsten zu kämpfen hatte. Sie verriet, dass sie einen Teil ihres Lebens "verwirrt und verloren" verbracht habe, besonders in ihren Teenager- und Zwanzigerjahren. Um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und anderen, besonders jüngeren Menschen in der Musikindustrie eine Hilfestellung zu geben, entschied sie sich, ihre Erfahrungen in einem Buch niederzuschreiben. JoJo, die mit echtem Namen Joanna Noëlle Levesque heißt, hofft, dass ihre Offenheit anderen helfen könnte, nicht dieselben beruflichen und persönlichen Probleme durchleben zu müssen.

Bekannt geworden durch ihren Ohrwurm "Leave (Get Out)", der sie als Teenager über Nacht zum Star machte, musste JoJo früh lernen, mit dem Druck des Ruhms umzugehen. Auch heute ist sie noch als Sängerin aktiv. Vergangenes Jahr gab sie außerdem ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical" als die Tänzerin Satine. Und wie sieht es privat bei ihr aus? Lange ging sie mit "Saved by the Bell"-Star Dexter Darden durchs Leben, der im Dezember 2021 um ihre Hand anhielt. Doch seit 2023 sollen die beiden kein Paar mehr sein – geäußert haben sie sich bisher aber noch nicht dazu.

Getty Images JoJo, Musikerin

Was sagt ihr dazu, dass JoJo so offen über so ein intimes Thema spricht? Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit Super, dass sie darüber spricht. Ergebnis anzeigen