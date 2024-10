Sängerin JoJo (32) blickt auf ihre lange Karriere zurück

20 Jahre nach ihrem ersten Charterfolg meldet sich die Sängerin Joanna "JoJo" Levesque (33) mit ihrer neuen Single "Porcelain" zurück. Die Künstlerin, die im Alter von nur 13 Jahren mit ihrem Debütalbum "JoJo" Platinstatus erreichte, reflektiert nun über zwei Jahrzehnte in der Musikindustrie und blickt in die Zukunft. In ihrem neuen Song erkundet sie das Thema Metamorphose und das Loslassen von Traurigkeit. "Ich fühle mich gerade sehr flirtend und experimentiere mit verschiedenen Genres", sagte JoJo im Interview mit The Hollywood Reporter.

JoJo hat in der vergangenen Zeit nicht nur an Musik gearbeitet, sondern auch andere kreative Projekte verfolgt. Sie hat ihre Rolle als Satine in einer Broadway-Adaption des Musicals "Moulin Rouge!" übernommen und eine autobiografische Erzählung namens "Over the Influence" verfasst. Dabei hat sie viel über sich selbst und die Industrie gelernt, insbesondere über den Umgang mit den hohen Erwartungen und dem Druck von außen, den sie von klein auf erlebt hat. Die 33-Jährige spricht außerdem über die positiven Seiten, die ihre junge Karriere mit sich brachte: "Ich bin unglaublich dankbar für all die unterschiedlichen Erfahrungen, die ich machen durfte, und für die Möglichkeiten, die sich mir in einer Form boten, mit der ich nie gerechnet hätte, und für die Fähigkeit, zu lernen, wieder aufzustehen und mich wieder mit dem zu verbinden, was mich am Anfang in dieses Leben gebracht hat."

JoJo, die sich neben Popstar-Kolleginnen wie Taylor Swift (34) oft unwohl fühlte, macht sich ebenfalls Gedanken über ihre Einflussnahme auf andere junge Künstler. Die "Leave"-Interpretin, die ihre Alben ebenfalls wie Taylor neu aufgenommen hat, um die Kontrolle über ihre Musik zurückzugewinnen, sieht sich als moderne Pionierin für Künstlermanagement und Eigentum. Sie bietet Einblicke in die Schwierigkeiten, denen junge Talente in der Musikindustrie begegnen, und betont die Notwendigkeit eines starken Unterstützungssystems. Ihre Mutter habe stets darauf geachtet, dass JoJo trotz ihrer frühen Berühmtheit eine ausgewogene Erziehung erhielt. Sie betrachtet ihre bisherigen Erfahrungen als eine Mischung aus Wendepunkten und Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung.

Getty Images JoJo, Musikerin

