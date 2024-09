Sängerin JoJo fühlte sich neben Superstar-Kolleginnen unwohl

JoJo (33), die Sängerin, die mit dem Hit "Leave (Get Out)" einst an der Spitze der Charts stand, erinnert sich in ihrer neuen Memoiren "Over the Influence" an eine Erfahrung bei Taylor Swifts (34) Galentine's Day-Party. Eingeladen von ihrer Freundin Selena Gomez (32), befand sich JoJo in einer Zeit der beruflichen Unsicherheit und fühlte sich umgeben von erfolgreichen Kolleginnen wie Taylor und Selena unwohl. In ihren Memoiren, die am 17. September erschienen, schildert sie, wie sie den Eindruck hatte, dass alle Anwesenden Mitleid mit ihr hatten, bedingt durch ihre anhaltende rechtliche Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Plattenlabel. Das Label hatte aufgrund eines Vertrags, den sie unterzeichnet hatte, als sie 12 Jahre alt war, Rechte an ihrer aufgenommenen Stimme.

JoJo gibt in ihrem Buch an, dass Selena Gomez und sie durch die Schauspielerin Francia Raisa (36) einander vorgestellt wurden. Trotz gelegentlicher Eifersuchtsgefühle angesichts von Selenas enormer Berühmtheit, empfand JoJo die Freundschaft stets als wohltuend. Während der Feier bei Taylor Swift erzählte sie, wie auch die Gastgeberin aufmerksam und unterstützend war und sogar erwähnte, wie unfair die Situation mit ihrem Plattenlabel sei. Trotzdem konnte JoJo das Gefühl des Unwohlseins nicht abschütteln und dachte, sie würde nie wieder aus dieser Karrierefalle herauskommen.

Die Sängerin erzählt in ihrem Buch aber auch Lustiges über den Abend des Galentine's Days: "Taylor hatte diesen Kunst- und Bastelbereich eingerichtet, wo wir Fotos von uns machten und sie auf diesen süßen Fragebogen klebten, in dem wir unsere besten und unsere schlechtesten Eigenschaften beschrieben, die Dinge, die wir bei einem Mann suchten, und die Gründe, warum wir derzeit Single waren." Weiter schreibt sie: "Wir blieben lange auf, trugen Jogginganzüge und kein Make-up, lachten, bis uns die Tränen kamen, und aßen Unmengen an Pommes. Es war großartig." Ihre bis heute andauernde Langzeitfreundschaft mit Taylor und Selena Gomez zeigt, wie bedeutsam solide zwischenmenschliche Beziehungen und Unterstützung in der oft zermürbenden Musikindustrie sind.

Selena Gomez und Taylor Swift

JoJo, Musikerin

