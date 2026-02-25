Trotz Kälte: Chloe Ferry posiert mutig im Bikini im Schnee

Chloe Ferry (30) beschert ihren Fans auf Instagram nun eine frostige Überraschung. Die Reality-Darstellerin posiert während eines romantischen Kurztrips nach Finnland mit ihrem Freund Alex Swinney für mehrere Fotos im Schnee. Dabei zeigt sich die Geordie Shore-Bekanntheit unbeeindruckt von den eisigen Temperaturen in einem knappen Bikini. Zuvor schrieb sie auf Instagram, dass sie nur für eine Nacht in Finnland ist, und fügte hinzu: "Ich werde mir dort den Hintern abfrieren."

In einer ihrer Storys schwärmt die Britin von dem Erlebnis und schreibt: "Was für eine unglaubliche Erfahrung, das im Schnee zu machen." Anschließend gönnte sich die TV-Bekanntheit noch einen Sprung in einen Außenpool, bevor es für das Paar wieder zurück nach Hause ging. Die neuen Bikini-Fotos erscheinen nur wenige Monate, nachdem sich Chloe ihren Brazilian Butt Lift entfernen ließ. Zu ihrer Entscheidung zeigte sie sich laut Daily Mail besonders freudig: "Ich sehe jetzt mehr aus wie ich selbst, proportionierter, und das macht mich wirklich glücklich."

Auch in Liebesdingen könnte es für Chloe derzeit kaum besser laufen: Die Reality-Bekanntheit ist erst seit wenigen Monaten mit ihrem Partner Alex liiert und wirkt rundum glücklich. Zu Ehren ihres Partners ließ sie sich erst kürzlich sogar ein Tattoo stechen, das ihre Verbundenheit symbolisieren soll. Chloe selbst schwärmte laut Daily Mail davon, an "Liebe auf den ersten Blick" zu glauben, und bezeichnete Alex als ihren "Seelenverwandten". Gemeinsam genießen sie offenbar jede freie Minute. Fans dürfen also gespannt sein, wie es für Chloe nun weitergeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry in Finnland 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry mit ihren beiden neuen Tattoos und ihrem Freund Alex, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry hat ihre neue Liebe gefunden