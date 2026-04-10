Patrick Mahomes schwärmt von Freundschaft mit Taylor Swift

Patrick Mahomes (30) hat bei einer Veranstaltung in Kansas City über seine Lieblingsmomente als Footballer gesprochen – und dabei eine besondere Erwähnung gemacht. "Es war toll, im Arrowhead Stadium zu spielen und all die Fans und das Chiefs Kingdom dort zu haben. Das macht viel Spaß", erklärte der Quarterback bei der lokalen Veranstaltung "Lead to Read KC", wie in einem Clip auf X zu sehen ist. Doch dann fiel ihm noch etwas ein, das mit seinem Teamkollegen und besten Freund Travis Kelce (36) zu tun hat: "Ich durfte Taylor Swift kennenlernen, das war auch ziemlich cool", fügte der 30-Jährige hinzu.

Tatsächlich hat Patrick die Grammygewinnerin nicht nur kennengelernt – er und seine Ehefrau Brittany Mahomes sind ihr mittlerweile sehr nahegekommen. Das Paar erfuhr sogar von Taylors neuem Album "Life of a Showgirl", bevor der Rest der Welt davon wusste. "Sie haben mich angerufen, nachdem der Podcast fertig war", verriet Patrick im August bei einer Pressekonferenz und bezog sich dabei auf Travis' Podcast "New Heights", in dem Taylor das Album ankündigte. Dann stellte er jedoch klar: "Sie haben mich nicht angerufen, sondern Brittany – und ich war im Hintergrund des FaceTime-Anrufs." Wegen seiner engen Freundschaft zur "Karma"-Sängerin freute er sich besonders auf das Album: "Ich bin natürlich super aufgeregt. Wenn man Taylor kennt und den Entstehungsprozess ihrer Alben aus der Nähe miterlebt, weiß man, wie großartig es wird – weil man sieht, wie viel Arbeit sie hineinsteckt.", verriet er damals.

Als Travis im September 2023 erstmals von seiner Beziehung zu der Musikerin erzählte, war Patrick allerdings noch skeptisch. "Er hat es mir während der Woche erzählt", sagte er im August in der ESPN-Dokuserie "The Kingdom". "Es war so eine Sache, wo ich es erst sehen muss, bis ich es glaube." Doch als Taylor dann zu ihrem ersten Spiel ins Arrowhead Stadium kam, war Patrick überzeugt. "Man hat das Knistern definitiv gespürt, und man konnte sehen, wie die Leute im Stadion in die Richtung gezogen wurden, wo sie oben war", erinnerte sich der Sportler. Mittlerweile verbringen die beiden Paare auch privat Zeit miteinander – so waren sie 2024 gemeinsam bei den US Open. Patrick, der mit Brittany drei Kinder hat, Sterling, Bronze und Golden, scheint seine Freundschaft mit Taylor in vollen Zügen zu genießen.

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IMAGO / Shutterstock Travis Kelce, Taylor Swift, Brittany und Patrick Mahomes bei den US Open, September 2024

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Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

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Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2024