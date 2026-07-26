Kreuzbandriss: Brittany feiert Patrick Mahomes' NFL-Comeback

Brittany Mahomes hat ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihr Ehemann Patrick Mahomes (30) wieder auf dem Football-Feld steht. Die Social-Media-Persönlichkeit teilt in ihrer Instagram-Story ein Video des Kansas-City-Chiefs-Quarterbacks, das ihn auf dem Weg zum Trainingscamp zeigt. Dazu schreibt sie: "Ihn wieder dabei zu sehen, wie er das tut, was er liebt – so dankbar." Damit kommentiert Brittany ein echtes Comeback – denn Patrick hatte sich im vergangenen Dezember beim Spiel gegen die Los Angeles Chargers sowohl das Kreuzband als auch das Außenband im linken Knie gerissen und war für den Rest der Saison ausgefallen.

Dass Patrick in die NFL zurückkehrt, steht längst fest. Im Juni unterzeichnete der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag mit den Kansas City Chiefs, der laut seiner Agentur Equity Sports über 442 Millionen Euro wert ist – der größte Vertrag in der Geschichte der NFL. "Die Magie geht weiter", jubelte die Agentur auf X und bezeichnete den Deal als "historisch" und "bahnbrechend". Patrick selbst zeigte sich auf Instagram überglücklich und postete ein Familienfoto mit Brittany und den drei gemeinsamen Kindern Sterling, Bronze und Golden, aufgenommen beim Vertragsunterzeichnungstermin. Begeistert versicherte er: "Wir sind noch nicht fertig!"

Brittany ist für Patrick nicht nur in sportlichen Hochphasen da. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstages im März teilte sie auf Instagram eine persönliche Liebesbotschaft an ihn: "Mit dir zu wachsen, mit dir zu lernen, mit dir Inspiration zu teilen, mit dir Kinder zu bekommen, dieses wundervolle Leben mit dir aufzubauen. Das alles waren die besten Jahre meines Lebens!" Die zwei lernten sich 2012 im College kennen und gehen seither zusammen durchs Leben. Als Influencerin teilt Brittany immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Anhängern in den sozialen Medien.

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Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

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Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein