Mit Hilfe: So wuppt Zwillingsmama Clea-Lacy Juhn den Alltag

Clea-Lacy Juhn (34) gibt ihren Followern jetzt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Zwillingsmama. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der Influencerin wissen, wie sie es schafft, Mamasein, Haushalt, Sport und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Die Antwort der Bachelor-Bekanntheit fiel dabei überraschend offen aus: "Ich schaffe nicht alles alleine! Ich habe mir in den letzten anderthalb Jahren ein Team voller Herzensmenschen um uns herum aufgebaut. Ich habe Unterstützung und scheue mich auch nicht davor, das zu sagen." Für Clea-Lacy ist es wichtig geworden, Hilfe anzunehmen, denn sie habe schnell gemerkt, dass es niemandem etwas bringe, wenn sie alles alleine stemmen wolle. "Ich muss niemandem was beweisen. Nicht mir und schon gar nicht anderen", so die 34-Jährige.

Auf die Frage eines anderen Fans, was sie persönlich überfordere, wurde die zweifache Mama noch persönlicher. "Von außen wirkt es oft, als hätte ich alles im Griff, aber innerlich stresst mich mein eigener Anspruch, alles perfekt und kontrolliert haben zu müssen", gestand sie. Genau dieser Perfektionismus sei es, der sie häufig an ihre Grenzen bringe. Wenn sie Kontrolle abgeben oder Aufgaben anderen überlassen müsse, überfordere sie das oft, schrieb Clea-Lacy weiter und zeigte damit eine verletzliche Seite, die ihre Follower sonst nicht immer zu sehen bekommen.

Trotz ihres vollgepackten Alltags als Zwillingsmama und Influencerin setzte sich Clea-Lacy in den vergangenen Wochen ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollte wieder mehr Wohlbefinden in ihrem eigenen Körper spüren. Offen berichtete sie auf Instagram, dass sie nach ihrer Zwillingsschwangerschaft bereits zwei Kilogramm abgenommen habe. In einem Video zeigte sie stolz ein Vorher-Nachher-Bild und erklärte ihren Followern: "Ich wollte euch auf dieser Reise bewusst mitnehmen, weil ich glaube, dass viele sich damit identifizieren können." Ihren Erfolg habe sie durch eine Mischung aus Proteinshakes, Krafttraining und Reformer Pilates erreicht. Besonders wichtig blieb ihr dabei, die Balance zu halten. "Für mich ist es völlig okay, auch mal eine Pizza zu essen", betonte Clea-Lacy und machte deutlich, dass strikter Verzicht für sie keine Lösung sei.

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025

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Instagram / clea_lacy Hasim und Clea-Lacy Juhn, September 2025

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin