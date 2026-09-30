Kuss: "Love Island VIP"-Rafael und Greta kommen sich näher

Bei Love Island VIP knistert es zwischen Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31), die seit der letzten Paarungszeremonie offiziell ein Couple bilden, immer mehr: Während einer Challenge kommen sich die beiden erstmals körperlich näher. Zuvor muss Rafael allerdings gegen Gretas bisheriges Couple Nelson Henry antreten. In einem Becken voller Schleim versuchen die beiden Männer, sich gegenseitig die Socken von den Füßen zu ziehen. Als Belohnung wartet ein gemeinsamer Moment mit Greta. Rafael kann sich in dem glitschigen Duell schließlich durchsetzen und darf die Blondine anschließend in eine Fotokabine begleiten. Dort bleibt es nicht nur bei einem gemeinsamen Schnappschuss und vertrauten Blicken: Greta und Rafael küssen sich zum ersten Mal kurz auf den Mund. Damit geht ihr Flirt in der Datingshow einen weiteren Schritt.

Im Einzelinterview zeigt sich Greta anschließend angetan von der spontanen Annäherung. "Der Kuss, das war für mich so, das kam so einfach so im Gefühl. Das war so ein Moment und das war schön", schwärmt die Reality-Bekanntheit. Rafael sieht den Moment hingegen deutlich nüchterner: "Aber das ist für mich immer noch ein Kuss in einer Challenge gewesen. Also so dieser richtige romantische Kuss, den will ich auf jeden Fall mir noch bei ihr abholen", erklärt er im Einzelinterview.

Schon vor der Challenge hatte sich zwischen Greta und Rafael ein Flirt angebahnt. Nachdem Nelson ihr Vertrauen verletzt hatte, suchte Rafael vorsichtig das Gespräch mit dem Model und machte dabei kein Geheimnis aus seinem Interesse. Nelson hatte zuvor Henna geküsst und Greta damit schwer getroffen. Besonders aufwühlend war die Situation für sie, weil sie sich nach einer früheren Beziehung erstmals wieder auf das Dating eingelassen hatte. Rafael versuchte, sie mit Charme und Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen, ohne sie nach der Enttäuschung zusätzlich unter Druck zu setzen. Der kurze Kuss in der Fotokabine ist nun ein weiterer Schritt in ihrer vorsichtigen Annäherung. Ob Rafael den von ihm erhofften romantischen Kuss ebenfalls bekommt, wird sich im weiteren Verlauf der Sendung zeigen. "Love Island VIP" ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Nelson Henry und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"