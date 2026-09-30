Heidi Klums Brüste bekommen vor Fashionshow Sonderbehandlung

Hinter den Kulissen der L'Oréal Paris Fashionshow wurde es für Heidi Klum (53) kurz vor ihrem Auftritt ziemlich heiß – und das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Während sie für die Show in Paris zurechtgemacht wurde, bekam das Model plötzlich einen Hitzeschub. Den Grund dafür nannte die 53-Jährige ganz offen selbst: "Große Wechseljahre-Hitzewallung." Ihr Styling-Team ließ sich von dem unerwarteten Schweißausbruch jedoch nicht aus der Ruhe bringen und sorgte kurzerhand für Abkühlung der ungewöhnlichen Art. Ein Föhn wurde kurzerhand zweckentfremdet und direkt auf Heidis Dekolleté gerichtet, damit ihre Brüste, die sie liebevoll "Hans und Franz" nennt, eine ordentliche Portion kalte Luft abbekamen. Die spontane Extrabehandlung sollte der Beauty rechtzeitig vor ihrem Auftritt auf dem Laufsteg Erleichterung verschaffen.

Die kuriose Szene ereignete sich mitten in den Vorbereitungen auf das Modeevent. Heidi saß gerade im Glam-Chair, während Haare und Make-up für ihren großen Auftritt in Form gebracht wurden. Statt das Styling wegen der aufkommenden Hitze komplett zu unterbrechen, griff das Team zu einer pragmatischen Lösung. Der Föhn, der eigentlich für die Haare gedacht war, wurde kurzerhand umfunktioniert und in Richtung ihres Ausschnitts gehalten. Die kühle Luft zeigte offenbar Wirkung – und machte deutlich, dass Heidis Helfer genau wissen, wie sie in solchen Situationen reagieren müssen. Anstatt Hektik aufkommen zu lassen, wurde der Zwischenfall mit einem Augenzwinkern gelöst. Wenige Augenblicke später konnten die letzten Handgriffe vor dem Auftritt fortgesetzt werden.

Dass sie dem Älterwerden gelassen entgegensieht, hatte Heidi erst kürzlich klargemacht. Im Interview mit Bild sprach sie über öffentlichen Druck, Selbstvertrauen und die Veränderungen, die die Zeit mit sich bringt. "Ich sehe jetzt eine reifere Frau im Spiegel, aber damit bin ich total fein. Ich sehe, dass das Kindliche aus meinem Gesicht langsam verschwindet, aber die Lebensfreude und die Experimentierfreudigkeit sind immer noch da", sagte sie. Entscheidend sei für sie nicht, was andere denken. "Ich muss vor allem nur auf mein Inneres hören. Man muss sich selbst im Spiegel gefallen, wenn man hineinschaut", stellte sie klar. Nach mehr als 30 Jahren im Modelbusiness erklärte Heidi auch, wie sie mit der Dauerbeobachtung umgeht. "Wenn du immer im Mittelpunkt stehst und alle Augen auf dich gerichtet sind, dann legt man sich automatisch eine Schutzmauer zu", sagte sie.

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Imago Heidi Klum läuft für L'Oréal Paris bei der Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer 2027

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Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum, September 2026

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Getty Images Iris Berben trifft Celine Dion bei der L'Oréal-Show während der Paris Fashion Week, neben Heidi Klum und Cara Delevingne