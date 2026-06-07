Caro Robens zieht Bilanz: Diese Beauty-OPs hatte sie bisher

Caro Robens macht keinen Hehl aus ihren Schönheitseingriffen. In einem Interview, dessen Ausschnitte nun auf Instagram veröffentlicht wurden, spricht die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ganz offen darüber, was sie alles an sich hat verändern lassen. "Man hat halt mal die Brüste machen lassen. Ich hab' meine Nase operieren lassen", erklärt die 47-Jährige. Auch auf Botox und Hyaluron setzt sie regelmäßig – eine "tolle Sache", wie sie selbst sagt. So lässt sie sich unter anderem ihre Lippen damit vergrößern.

Dabei betont Caro aber, dass sie jedem seine eigene Entscheidung lässt. "Ich würde niemals sagen: 'Mein Gott, wie siehst du denn aus, du bist so faltig' oder so", stellt der Realitystar klar. Und weiter: "Jeder Mensch soll so glücklich sein, wie es ihm gefällt." Selbst für Trends wie auffällig vergrößerte Lippen hat sie Verständnis: "Dir gefällt es, dann mach es." Dass Schönheitseingriffe jedoch nicht ohne Risiko sind, hat sie am eigenen Leib erfahren. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ließ sie sich 2020 ein sogenanntes Aquafilling in den Po spritzen, um das Volumen zu vergrößern. Dabei wird ein Gel aus Kochsalzlösung und Polyamid injiziert. Danach litt Caro unter Schmerzen, Fieber und Entzündungen. Von weiteren Eingriffen ließ sie sich davon aber nicht abhalten: Anderthalb Jahre später soll sie laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland rund 17.500 Euro in eine umfassende OP-Session investiert haben, bei der ihr Bauch gestrafft, die Lippen geliftet und der Po mit Silikonimplantaten vergrößert wurden.

Optisch hat Caro in den vergangenen Jahren einen langen Weg zurückgelegt. Auf Instagram teilte sie zuletzt eine Fotocollage, nachdem sie sich zufällig in alten Aufnahmen aus ihren frühen "Goodbye Deutschland"-Zeiten gesehen hatte. "Oh mein Gott, habe ich mich gerade verjagt, als ich mich bei 'Goodbye Deutschland' gesehen habe", kommentierte die Bodybuilderin die Bilder aus ihrer Vergangenheit. Neben ihrer optischen Entwicklung hat Caro auch sportlich einiges aufgebaut: Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas betreibt sie in ihrer Wahlheimat Mallorca eigene Fitnessstudios. Regelmäßiges Training im Gym gehört für die zweifach aufgestellte Unternehmerin seit Jahren zum festen Alltag.

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Bodybuilderin

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Imago Andreas Robens und Caro Robens bei der Eröffnung von Hello The Club in Palma de Mallorca am 28. Mai 2022

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Imago Caro und Andreas Robens bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn