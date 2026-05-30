Purer Hass im Netz: Das hat Caro Robens "richtig getroffen"

Caro Robens und ihr Mann Andreas Robens haben offen über die Schattenseiten ihres Lebens als Fernsehstars gesprochen. Im Podcast "Saunah Dran - mit Daniel Danger" berichteten die beiden Auswanderer, wie sie seit ihrem ersten Auftritt in der Vox-Sendung Goodbye Deutschland im Jahr 2015 immer wieder mit massiven Anfeindungen und Hasskommentaren im Netz konfrontiert werden. Besonders Caro ist dabei regelmäßig Ziel der Attacken – und das traf das Paar anfangs tief. "Das hat uns wirklich richtig getroffen", gestand sie im Gespräch mit Podcast-Host Daniel Danger.

Vor allem nach ihrem allerersten TV-Auftritt seien die Beleidigungen nur so hereingeströmt. "Auf einmal lief Facebook warm und es kamen Beleidigungen, wo wir dachten: Was ist das denn? Wir waren wirklich vollkommen entsetzt und erschreckt", erinnert sich Caro. Die plötzliche Aufmerksamkeit sei für sie beide "völliges Neuland" gewesen. Besonders ihr körperlicher Wandel – Caro entwickelte eine Leidenschaft für Kraftsport und Bodybuilding und tritt seitdem bei Wettkämpfen an – machte sie zur Zielscheibe. "Es ging nur ums Äußerliche", erklärt sie. Von "zu dünn" über "zu muskulös" bis hin zu "zu dick" habe sie schon alles gehört. Ihr Fazit: "Man kann es ihnen sowieso nicht mehr recht machen." Andreas sieht in den Hasskommentaren vor allem Frust der Verfasser und betont: "Von richtig erfolgreichen und hübschen Menschen - da kriegst du keinen Hate."

Inzwischen ist das Paar deutlich entspannter im Umgang mit der Kritik – und hat sogar einen humorvollen Weg gefunden, damit umzugehen. "Leute, macht ruhig weiter, wir brauchen den Traffic", sagt Caro gelassen. Heute könne sie über die abwertenden Kommentare lachen: "So kommt Bewegung auf die Seite." Caro und Andreas leben seit Jahren auf Mallorca, das sie zu ihrer Wahlheimat gemacht haben und wo sie sich als feste Gesichter von "Goodbye Deutschland" eine treue Fangemeinde aufgebaut haben.

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Joyn Caro Robens, "The Hunt"-Kandidatin

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Imago Andreas und Caro Robens bei der Eröffnung der Fitness- und Wellnessmesse FIBO 2026 in Köln

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, TV-Auswanderer

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