Wegen Mobbing: Xenia Seebergs Sohn ließ sich Nase operieren

Philip-Elias Martinek, der Sohn von Schauspielerin Xenia Seeberg (58), hat sich nach Jahren des Mobbings einer Nasen-Operation unterzogen. Der 20-Jährige, der sich selbst Philias nennt, wurde jahrelang wegen der "stupsigen" Form seines Riechorgans gehänselt, wie er im Interview mit RTL verrät. Besonders der Spitzname "Schweinenase" habe ihn als Kind sehr verletzt. Doch diese schmerzhaften Erinnerungen gehören für Philip jetzt der Vergangenheit an: Vor einigen Monaten ließ er den operativen Eingriff in Los Angeles vornehmen und fühlt sich seither "wie ein neuer Mensch".

Doch nicht nur an seiner Optik schienen sich Philips Mitschüler damals zu stören: Auch der Beruf seiner Mutter sei immer wieder Anlass für Hänseleien gewesen. "In der Grundschule wurde mir immer 'Playboy' hinterhergerufen, weil meine Mutter im Playboy war", erinnert er sich. Xenia selbst äußerte sich im Interview ebenfalls zur optischen Veränderung ihres Sohnes: Anfänglich hielt sie seinen OP-Wunsch für eine Phase, doch sie erkannte im Laufe der Zeit, wie wichtig es für ihn war. Heute sei sie stolz, dass Philip seinen Weg selbstbewusst geht. Ihr Vorgehen als Mutter: Nähe geben, ohne Entscheidungen abzunehmen – ein Balanceakt, der in ihrer Familie seit Jahren gut funktioniert.

Xenia, die als Sängerin und Schauspielerin selbst früh im Rampenlicht stand, weiß genau, wie intensiv der Druck der Öffentlichkeit sein kann. Schon in jungen Jahren erlebte sie, dass Lob und Kritik oft nah beieinanderliegen und dass selbst kleinste Bemerkungen über Aussehen oder Auftreten schnell zu einer persönlichen Belastung werden können. Diese Erfahrungen beeinflussen ihren Umgang mit Philip maßgeblich: Sie gibt ihm Halt, ermutigt ihn, seinen Weg zu gehen, und sorgt dafür, dass er seine Entscheidungen selbst treffen kann. In Los Angeles schreibt er nun seine ganz eigene Geschichte, frei von alten Mustern, während Xenia ihm als liebevolle Mutter genau dann Rückhalt gibt, wenn er ihn braucht.

Imago Philip-Elias Martinek und Mutter Xenia Seeberg in Berlin, 18. Juni 2024

Instagram / xenia_seeberg Philip-Elias Martinek mit seiner Mutter Xenia Seeberg, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

Christian Marquardt/Getty Images Xenia Seeberg und ihr Sohn Philias auf der Premiere von "Paddington 2" in Berlin