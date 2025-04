Xenia Seebergs Sohn entkommt knapp Erdbeben in Bangkok

Xenia Seebergs (57) Sohn Philip-Elias Martinek, liebevoll Philias, entkam nur knapp der Katastrophe, die Bangkok am vergangenen Freitag erschütterte. Ein schweres Erdbeben, dessen Epizentrum in Myanmar lag, richtete auch in der thailändischen Hauptstadt beträchtlichen Schaden an. Gebäude wurden zerstört, mehrere Menschen starben, andere werden noch vermisst. Für die Goodbye Deutschland-Bekanntheit war der Schrecken groß: Erst zwei Tage zuvor war ihr Sohn von Bangkok nach Dubai geflogen. "Phili hätte theoretisch noch da sein können", sagte die Schauspielerin im Interview mit RTL und sprach von einem tiefen Schock, als sie die Nachrichten über das Beben hörte.

Xenia selbst lebte bis vor wenigen Monaten noch in der betroffenen Metropole und hat dort viele Freunde, die nun inmitten der Katastrophe ausharren müssen. Besonders aufwühlend für sie: Einige der Bekannten ihres Sohnes befanden sich in Häusern, die infolge des Erdbebens schwer beschädigt wurden. Die Schauspielerin weiß nicht, wie es um ihr altes Zuhause steht, und zeigte sich tief betroffen von den Nachrichten. "Ich war geschockt und dachte zuerst, es sei ein Fake", erklärte die 57-Jährige. Trotz des Schreckens ist sie voller Dankbarkeit, dass Philias nichts passiert ist.

Dass Xenia vor einigen Jahren nach Bangkok auswanderte, hatte mit ihrem Sohn zu tun. Aufgrund von Wachstumsstörungen und Mobbing in Deutschland hatte sie damals beschlossen, gemeinsam mit Philias in Thailand einen Neustart zu wagen. Eine Ayurveda-Kur half ihrem Sohn, körperlich und seelisch zu wachsen, und prägte die intensive Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Doch nicht alle in Xenias Leben kamen mit der starken Mutter-Sohn-Bindung zurecht: Ihre Beziehung zu Arne Langaskens zerbrach Ende letzten Jahres, weil es immer wieder zu Spannungen zwischen ihm und Philias kam.

Instagram / xenia_seeberg Philip-Elias Martinek mit seiner Mutter Xenia Seeberg, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

Instagram / xenia_seeberg "Goodbye Deutschland"-Star Xenia Seeberg und ihr Partner Arne Langaskens

