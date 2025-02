Designerin Vera Wang begeistert mit BH-Look und neuer Frise

Die renommierte Designerin Vera Wang (75) sorgte bei den diesjährigen BAFTAs am 16. Februar für Aufsehen. Auf dem roten Teppich des prestigeträchtigen Events in London präsentierte sich die 75-Jährige in einer spektakulären Kombination aus Mode und neuem Look. Sie trug ein strukturiertes schwarzes BH-Top mit Unterbrustbügeln, das wunderbar mit ihrem skulpturalen Peplum-Rock harmonierte und in bodenlangen, fließenden Stoff überging. Komplettiert wurde das Outfit durch eine übergroße Lederjacke und eine schwarze XL-Sonnenbrille. Doch nicht nur das Outfit, sondern auch ihre Frisur sorgten für Wirbel: Vera überraschte mit einem markanten, kinnlangen Bob mit Mittelscheitel und schimmerndem Glanz.

Die Veränderung des Looks ist nicht ihre erste im Februar. Ihre gewohnt langen, dunkelbraunen Haare tauschte die 75-Jährige bereits Anfang des Monats gegen ein platinblondes Styling mit dezentem Ansatzschatten ein, das sie beim Nominiertenempfang der BAFTAs am 15. Februar zeigte. An diesem Abend trug sie ebenfalls ihre neuen blonden Haare glatt und mittig gescheitelt. Mit der Entscheidung für den sleeken schwarzen Bob auf der Hauptveranstaltung bewies Vera einmal mehr, dass sie Mode nicht nur entwirft, sondern sie auch selbst auf beeindruckende Weise lebt und verkörpert. Die Gäste und Fans waren sich schnell einig: Vera beherrscht Stilwechsel wie kaum eine andere.

Seit Jahrzehnten gilt Vera als eine der einflussreichsten Designerinnen der Modewelt. Bekannt für ihre ikonischen Hochzeitskleider, hat sie es geschafft, auch abseits des Laufstegs ein Gespür für zeitlose Eleganz und Trendbewusstsein zu zeigen. Privat teilt die Designerin ihre modischen Abenteuer oft auf Social-Media-Plattformen, wo sie eine große Fangemeinde hat. Freunde und Wegbegleiter loben immer wieder ihre Energie und Kreativität, die alterslos sind. Vera selbst hat in Interviews oft angedeutet, dass sie durch ihre Arbeit und einen unstillbaren Tatendrang jung bleibe.

Getty Images Vera Wang, Februar 2025

Getty Images Vera Wang bei der Met Gala, 2024

