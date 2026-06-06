Nach Trennung von Ali Krieger zeigt Ashlyn Harris Größe

Fußballstar Ashlyn Harris (40) hat sich in einem neuen Interview mit dem Magazin Us Weekly offen über ihr Leben nach der Scheidung von Ex-Frau Ali Krieger (41) geäußert. Die beiden Nationalspielerinnen gingen 2023 nach mehr als zehn Jahren gemeinsamer Zeit getrennte Wege – doch für Ashlyn steht eines fest: Sie möchte trotz der Trennung respektvoll mit der Situation umgehen. "Sie ist die Mutter meiner Kinder", sagte die Torhüterin gegenüber dem Magazin. "Ich respektiere sie als Mutter, ich respektiere sie als Spielerin, ich respektiere, was sie für den Sport getan hat. Ich will nie schlecht über die Mutter meiner Kinder reden."

Ashlyn und Ali teilen sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Sloane, 5, und den dreijährigen Sohn Ocean. Laut Us Weekly kümmert sich auch Ashlyns aktuelle Freundin, die Schauspielerin Sophia Bush (43), gemeinsam mit den beiden Frauen um die Kinder. In einem früheren Interview mit E! News hatte Ashlyn im Februar 2025 erklärt, wie sie den Kindern das Getrenntleben ihrer Eltern näherbringt: "Wir sagen unseren Kindern immer, dass sie das Beste aus zwei Welten bekommen. Es ist nicht entweder das eine oder das andere. Alles, was die Kinder erleben dürfen, dürfen sie doppelt erleben." Sloane habe sogar drei Geburtstagspartys gefeiert – "sie denkt, es ist das Coolste überhaupt."

Sophia und Ashlyn sind seit 2023 ein Paar. Die Schauspielerin wurde durch Serien und Filme wie One Tree Hill, "John Tucker Must Die" und Grey's Anatomy bekannt. Im Us-Weekly-Interview schwärmte Ashlyn von ihrer Beziehung zu Sophia in sehr persönlichen Worten: "Sie ist Heimat. Sie ist ein Gefühl, nach dem ich mich so lange gesehnt habe. Ich spüre einfach, wie meine Schultern sich entspannen. Ich bewege mich anders." Ashlyns eigene Geschichte wird nun in der Dokumentation "Gamechangers: The Ashlyn Harris Story" erzählt, die am 8. Juni auf dem Roku Channel Premiere feiert.

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Getty Images Ashlyn Harris und Ali Krieger, Fußballerinnen

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Imago Sophia Bush und Ashlyn Harris, Mai 2026

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Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris und ihre Kinder mit Sophia Bush, 2024