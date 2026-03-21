Sophia Bush gibt Update zu "One Tree Hill"-Reboot

Sophia Bush (43) hat sich zum möglichen Reboot von One Tree Hill geäußert – und bittet die Fans um Geduld. Die Schauspielerin, die in der WB- und CW-Dramaserie die Rolle der Brooke Davis verkörperte, gab gegenüber Entertainment Tonight ein Update zum Status des erhofften Serien-Comebacks. Sophia berichtete, dass alle Mitglieder des Casts bei einem Telefonat begeistert von der Idee gewesen seien und jeder einzelne von ihnen kreative Vorschläge dazu gehabt habe, wo ihre Figuren heute stehen könnten und welche Geschichten sie gerne erzählen würden. "Wir haben wirklich großartige Arbeit geleistet, und es war unglaublich zu sehen, wie sich jede einzelne Person in unserem Cast über diesen Anruf gefreut hat", erklärte die 43-Jährige.

Doch trotz der Begeisterung im Cast gibt es offenbar auch Hindernisse. Sophia verwies auf die aktuellen Entwicklungen in der Medienlandschaft und die Übernahmen großer Konzerne. "Ich würde sagen, wir sind uns alle sehr bewusst, was gerade mit den Medien passiert und von wem sie gekauft werden. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns die besten Freunde oder Lieblingspersonen der derzeitigen Medienkonzerne ist, aber das ist okay für mich", sagte die Schauspielerin. Sie fügte hinzu: "Ich bin geduldig, wenn sonst nichts. Das war die vornehmste Art, wie ich es sagen kann." Ihre Freundin Ashlyn Harris (40) fasste Sophias Aussage treffend zusammen: "Das war eine umständliche Art zu sagen: 'Ihr müsst abwarten und schauen.'"

Sophia und ihre Kolleginnen und Kollegen aus "One Tree Hill" haben in der Vergangenheit immer wieder über ihre Erfahrungen am Set gesprochen. Die Schauspielerin war von 2003 bis 2012 in der beliebten Teen-Serie zu sehen, die sich über neun Staffeln erstreckte. Ashlyn und Sophia sind seit 2023 ein Paar und zeigen sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die ehemalige Fußballspielerin unterstützt ihre Partnerin auch bei öffentlichen Auftritten und Interviews.

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Getty Images Sophia Bush, TV-Star

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Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Juni 2024

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ActionPress/Collection Christophel Die Stars der Serie "One Tree Hill"

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