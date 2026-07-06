Für Karriere: Dwayne "The Rock" Johnson wurde Diät empfohlen

Dwayne "The Rock" Johnson (54) hat sich offen über seine Anfänge in Hollywood geäußert – und dabei enthüllt, mit welchen Ratschlägen er damals konfrontiert wurde. Im Podcast "The Comment Section" von Drew Afualo, der am 1. Juli erschienen ist, blickte der Schauspieler und Ex-Wrestler auf jene Zeit zurück, in der er gerade versuchte, in der Filmbranche Fuß zu fassen. Die Reaktion seines damaligen Umfelds war alles andere als ermutigend: Man riet ihm, nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, sich nicht mehr "The Rock" zu nennen und seine Wrestling-Vergangenheit zu verschweigen. Und das war noch nicht alles.

"Die größten Stars der Welt zu jener Zeit – George Clooney, Will Smith, Johnny Depp – du siehst ihnen überhaupt nicht ähnlich. Du bist zu groß, vielleicht solltest du eine Diät machen", wurde ihm damals laut eigener Aussage gesagt. Als junger Schauspieler ohne jemanden, der ihm den Rücken stärkte, folgte er diesen Ratschlägen zunächst tatsächlich. "Ich hatte niemanden, der mich darin bestärkt hat. Also habe ich darauf gehört – und abgenommen", erklärte er im Podcast, wie das Magazin OK! berichtet. Im Nachhinein wünschte er sich, jemanden gehabt zu haben, der ihm gesagt hätte: "Nein, nein, nein. Du bist, wer du bist. Du kommst aus der Welt des Wrestlings. Es spielt keine Rolle, ob es jemand mag oder versteht."

Heute ist Dwayne Johnsons Karriere ein eindrucksvoller Gegenbeweis zu den damaligen Ratschlägen. Mit Blockbustern wie Jumanji, Fast & Furious oder "Vaiana" hat er sich als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods etabliert. Im Gespräch mit Afualo, die ebenfalls samoanische Wurzeln hat, betonte er außerdem, wie stolz er darauf ist, seine Herkunft und Kultur auf der großen Leinwand repräsentieren zu können. "Als Kind sah ich mich nicht auf der Leinwand", erzählte er. Bald ist er erneut als Maui zu sehen – im Live-Action-Film "Vaiana", der am 10. Juli in die Kinos kommt.

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