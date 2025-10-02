90s-Star Jesse McCartney startet diese Woche neue Tour

Jesse McCartney (38) startet diese Woche seine mit Spannung erwartete "Weightless Tour" und bringt dabei eine bunte Mischung aus alten Klassikern und neuen Songs auf die Bühne. Der Auftakt erfolgte am Dienstag, dem 30. September, in Washington, D.C.; bis zum 15. November tourt der Sänger quer durch die USA – mit Stopps in Chicago, Los Angeles und New York. Mit im Gepäck sind auch die Songs seiner gleichnamigen, im September erschienenen EP, darunter die Single "Dulce", die mit sexy Latin-Flair überrascht. "Ich finde es spannend, Dinge zu verändern, Neues auszuprobieren und die Fans ein bisschen auf Trab zu halten. Ich liebe dieses Genre und diesen Musikstil einfach", schwärmt Jesse im Gespräch mit People Magazine.

Für seine neue Musik arbeitete der Sänger erneut mit Songwritern zusammen, mit denen er bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Titel geschrieben hatte. Gleichzeitig bringt er frische Einflüsse ein und verfolgt große Pläne: Für "Dulce" hofft Jesse, eine weibliche Latin-Pop-Künstlerin als Feature zu gewinnen. Auch die Show selbst verspricht besondere Highlights – mit durchdachter Produktion, eindrucksvollen Lichtinstallationen und energiegeladenen Performances. "Es ist eine aufregende High-Energy-Show", erklärt er und freut sich darauf, fast zwei Stunden pro Abend mit seinen Fans zu verbringen.

Zuletzt stand Jesse im August bei einem Konzert der Jonas Brothers auf der Bühne – ein Auftritt, bei dem nicht nur er, sondern auch seine Familie im Mittelpunkt stand. Seine Frau Katie Peterson und ihr gemeinsamer Sohn Archer James erlebten aus der ersten Reihe einen ganz besonderen Moment: Archers erstes Konzert. Mit einem Lachen beschreibt Jesse die familiäre Stimmung hinter der Bühne: "Es ist wie ein Kindergarten, mit all den Babys der Jonas-Brüder", erzählt er. Für ihn und die Jonas Brothers war das Wiedersehen nicht nur persönlich bedeutsam, sondern auch ein nostalgischer Höhepunkt – schließlich hatte die Band zu Beginn ihrer Karriere als Vorgruppe von Jesse gespielt. Heute feiern sie ihre Erfolge gemeinsam, verbunden durch Musik und Freundschaft.

Getty Images Jesse McCartney im April 2024

Getty Images Jesse McCartney im Build Studio in New York

Instagram / katie.laura.mccartney Katie und Musiker Jesse McCartney mit ihrem Sohn Archer, August 2025