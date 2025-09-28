Das liebt Filmstar Julianne Moore an ihrem Job am meisten

Nach über vier Jahrzehnten in Hollywood weiß Julianne Moore (64) ganz genau, was sie an ihrem Beruf am meisten liebt: die Arbeit selbst. "Das Beste an meinem Job ist die eigentliche Arbeit, das Tun, denn das ist es, was mich immer wieder zurückkommen lässt", verrät die "Sirens"-Berühmtheit im Gespräch mit People. Die Schauspielerin, die unter anderem in Erfolgsprojekten wie "Magnolia" und Die Tribute von Panem mitwirkte, beschreibt das kreative Zusammenspiel mit anderen als das Spannendste an ihrer Karriere.

"Ich mag diese kreative Erfahrung. Ich mag es, irgendwo hinzugehen und mit einer Gruppe von Menschen etwas aufzubauen, und in gewisser Weise schafft man alle gemeinsam etwas aus dem Nichts, weil es eine aktive Vorstellungskraft ist", gibt Julianne zu verstehen. Sie finde es nach all den Jahren immer noch "unglaublich spannend", welche Auswirkungen Film hat: "Jemand hat etwas aufgeschrieben, jemand filmt es und die Leute schlüpfen in die Rollen der Figuren darin, aber es kommen alle zusammen, um diese eine Geschichte zu erzählen."

Ihre Karriere begann die Award-Preisträgerin im Jahr 1985 mit ihrer Doppelrolle als Frannie und Sabrina Hughes in der Serie "As the World Turns", für die sie auch einen Daytime Emmy Award gewann. Im Laufe der Jahre etablierte sich Julianne als gefragte Hauptdarstellerin und spielte in etlichen bedeutenden Filmen mit. Werke wie "Far from Heaven", "The Hours" oder "Still Alice", für den sie 2015 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, machten sie zu einer festen Größe in der Filmbranche. Insgesamt wurde die zweifache Mutter fünfmal für den begehrten Preis nominiert und erinnert sich besonders an die erste Nominierung für "Boogie Nights": "Ich hatte gerade erst ein Baby bekommen und war völlig überrascht, als die Nachricht kam."

Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

IMAGO / MG Julianne Moore bei der "Tribute von Panem: Mockingjay - Teil 2"-Premiere in Berlin, 2015

IMAGO / Dreamstime Julianne Moore im Jahr 2015 bei den Oscars