"Echo Valley"-Szene brachte Julianne Moore an ihre Grenzen

Julianne Moore (65) hat am Dienstagabend im BFI Southbank die Europapremiere ihres neuen Thrillers "Echo Valley" gefeiert – und dabei überraschend offenbart, dass nicht nur die Stunts, sondern auch das Tanzen tiefe Spuren bei ihr hinterlassen haben. Auf die Frage, was härter für sie war, verriet sie The Standard: "Es waren tatsächlich die Stunts. Das Tanzen war peinlich, ich hatte seelische blaue Flecken vom Tanzen, aber von den Stunts echte."

In "Echo Valley" spielt Julianne die trauernde Mutter Kate, die auf einer Pferdefarm in Pennsylvania versucht, nach einem schweren Verlust wieder Halt zu finden. Ihre Tochter Claire, verkörpert von Sydney Sweeney (28), taucht plötzlich blutverschmiert auf und wird von einem brutalen Drogenhändler gejagt, dem Domhnall Gleeson (42) als schmieriger Antagonist Gestalt gibt. Trotz des finsteren Tons blitzt Humor durch, etwa wenn Julianne mit ihrer besten Freundin, gespielt von Fiona Shaw, unbeholfen zu "Dancing On My Own" tanzt. Regisseur Michael Pearce lobte ihre Disziplin: "Sie ist ein Vollprofi", sagte er gegenüber The Standard. Frostige Temperaturen, Frühstarts, Tränen vor der Kamera – und doch Energie bei jedem Take.

Dass Julianne ihr ganzes Herzblut in ihren Job steckt, ist nichts Neues. Bereits vor einigen Monaten hatte sie im Gespräch mit People offen erklärt, dass sie nach wie vor von ihrem Beruf fasziniert ist. "Das Beste an meinem Job ist die eigentliche Arbeit, das Tun, denn das ist es, was mich immer wieder zurückkommen lässt", gestand die Schauspielerin. Besonders das kreative Zusammenspiel mit Kolleginnen und Kollegen ist für sie der wichtigste Antrieb: "Ich mag diese kreative Erfahrung. Ich mag es, irgendwo hinzugehen und mit einer Gruppe von Menschen etwas aufzubauen, und in gewisser Weise schafft man alle gemeinsam etwas aus dem Nichts, weil es eine aktive Vorstellungskraft ist."

Getty Images Julianne Moore bei der Premiere von "Echo Valley"

Getty Images Sydney Sweeney und Julianne Moore bei der Europa-Premiere von "Echo Valley"

Getty Images Julianne Moore bei den CFDA Fashion Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York