"Stranger Things" stürzt in den Netflix-Charts massiv ab

Nach dem Rekordstart der fünften Staffel von Stranger Things kam es in der zweiten Woche zu einem überraschenden Rückgang der Zuschauerzahlen. Die Serie setzte sich zwar mit 23,6 Millionen Views und 112,7 Millionen geschauten Stunden erneut an die Spitze der Netflix-Charts, doch im Vergleich zur vierten Staffel zeigt sich ein deutlicher Einbruch. Während die vorherige Staffel in ihrer zweiten Woche um 17 Prozent zulegen konnte, fiel die aktuelle laut Filmstarts um ganze 60 Prozent. Diese Entwicklung könnte durch die geringere Anzahl von nur vier veröffentlichten Folgen im Vergleich zu sieben Folgen der vierten Staffel beeinflusst sein. Knapp hinter "Stranger Things" landet die Doku "Sean Combs: The Reckoning" mit 21,8 Millionen Views.

Abseits des Doku-Hits bleibt es in den Top 10 insgesamt verhalten. "The Abandons" kommt laut Filmstarts auf 7,3 Millionen Views und 37 Millionen geschauten Stunden – deutlich hinter den Erwartungen und sogar unter der bereits abgesetzten Netflix-Westernhoffnung "The Waterfront". Die romantische Tragikomödie "Jay Kelly" verzeichnet in Woche eins lediglich 5,1 Millionen Views. Dabei hatte die Star-Besetzung mit George Clooney (64) und Adam Sandler (59) zuvor für Begeisterung gesorgt. Selbst die Fortsetzung "Troll 2" erreicht mit 29,3 Millionen Views nicht die Erfolgszahlen des ersten Teils mit 43,8 Millionen. Auch die Bilanz von Wednesday Staffel 2 fällt im 91-Tage-Fenster kleiner aus: 119,3 Millionen Views und 928,5 Millionen Stunden bedeuten zwar Rang 4 aller englischsprachigen Netflix-Serien, liegen aber weit hinter der ersten Staffel mit 252,1 Millionen Views und 1,72 Milliarden Stunden.

Trotz der nüchternen Zahlen bleibt vor allem "Stranger Things" das Gesprächsthema schlechthin. In den ersten fünf Tagen nach Veröffentlichung erzielte die neue Staffel beeindruckende 59,6 Millionen Aufrufe, wie Variety kürzlich berichtete. Damit feierte die Serie den stärksten Start einer englischsprachigen Produktion in der Geschichte von Netflix. Am 26. Dezember werden nun drei weitere Folgen erscheinen und das mit Spannung erwartete Serienfinale ist dann ab dem 1. Januar 2026 zu sehen. Es bleibt spannend, wie sich die Zuschauerzahlen über die Weihnachtsfeiertage entwickeln werden.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Netflix Adam Sandler als Ron Sukenick in "Jay Kelly"

Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"

