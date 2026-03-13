Verarscht: Cosimo Citiolo wütend auf "Promihof"-Produktion

Cosimo Citiolo (44) hat jetzt mit der Produktion von Der Promihof abgerechnet. In einem Interview mit Promiflash machte der Realitystar seinem Unmut Luft und kritisierte die Produktionsfirma Constantin Entertainment scharf. Der 44-Jährige fühlt sich unfair behandelt, weil in der Show hauptsächlich seine negativen Seiten gezeigt wurden. "Ich finde es schade, dass man zum Beispiel bei 'Promihof' mein Drama gezeigt hat, anstatt die coolen Sachen, die wir da gemacht haben. Also, das war für mich keine gute Erfahrung", erklärte der auch als "Checker vom Neckar" bekannte TV-Star.

Besonders deutlich wurde Cosimo, als er die Folgen der einseitigen Darstellung beschrieb. "Ich hab mich scheiße gefühlt danach. Die haben mich verarscht, sozusagen, weil man nur meine schlechten Seiten gezeigt hat", so der Entertainer. Er habe nach der Ausstrahlung aus Protest nichts mehr für die Produktion auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet. Trotz seiner Enttäuschung betonte Cosimo aber auch, dass er nicht nachtragend sei. Aus der Erfahrung habe er jedoch gelernt, künftig vorsichtiger zu sein, wenn jemand Sendezeit mit negativer Berichterstattung füllen wolle.

Der TV-Star war bereits während der Ausstrahlung der Show eher zurückhaltend gewesen, was öffentliche Äußerungen zum Format anging. Damals hatte er erklärt, dass er sein Geld bereits erhalten habe und deshalb nicht mehr über das Format sprechen wolle. Nun wird deutlich, dass hinter seinem Schweigen offenbar mehr steckte als nur eine professionelle Distanz. Cosimo will aus der negativen Erfahrung mit "Der Promihof" für zukünftige TV-Projekte lernen und achtet nun genauer darauf, wem er seine Sendezeit gibt.

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IMAGO / Oliver Langel Cosimo Citiolo, Oktober 2025

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RTLZWEI Cosimo Citiolo, Aurelia Lamprecht, Nina Reh und Nadja Großmann in "Der Promihof"

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RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"