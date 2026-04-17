Darum wurden Emma und Tim Kühnel nach Promihof kein Paar

Bei Emma Fernlund (25) und Tim Kühnel scheint noch nicht das letzte Kapitel geschrieben. Ihr Wiedersehen in der zweiten Staffel von "Match My Ex" weckt alte Erinnerungen. In der Show reflektieren die Influencer, warum sie nach ihrer Romanze in Der Promihof nie offiziell ein Paar wurden. Kennengelernt hatten sich die beiden Realitystars in der TV-Show – und dort wurden sie vor laufenden Kameras sogar intim. Nach Drehende verlief sich das Ganze jedoch. "Es wirkte sehr, als ob es auf eine Beziehung hinausläuft und er ist dann einfach nach Mallorca und hat mich nicht besucht. Da ist der Kontakt ein bisschen abgebröckelt, weil ich das auch scheiße fand", erklärt Emma.

Tim erzählt offen, dass er sein Versprechen, Emma zu besuchen, nicht gehalten hat: "Nach dem Format habe ich gesagt: 'Ja, ich komme nach Ibiza, ich komme.' Aber ich bin nicht gekommen." Warum er Emma hängen ließ, führt Tim nicht näher aus. Er behauptet jedoch: "Emma ist eine sehr lautstarke Person, sie regt sich wegen jeder Kleinigkeit auf." Bei einer Aussprache mit der Blondine lacht er wiederum, dass er "vielleicht doch noch nach Ibiza" kommt. Emma tut das als leere Worte ab, worauf Tim leicht eingeschnappt reagiert: "Wenn du mich so unter Druck setzt, ist es klar, dass ich so bin. Es ist Tag eins und du fickst schon meinen Kopf."

Doch ganz abgehakt ist die Romanze zwischen der Das große Promi-Büßen-Kandidatin und dem Sieger der vierten Love Island-Staffel noch nicht. Direkt nach dem Einzug kommt es zu einer heißen Szene: Emma und Tim landen zu zweit in der Dusche. Was dort genau passiert, können Zuschauer nur munkeln. Tim teasert jedoch an: "War auf jeden Fall eine sehr angenehme, heiße Dusche mit Emma. Die Dusche mit Emma hat Lust auf mehr gemacht. Hat geschmeckt, ja."

Alle Folgen der zweiten Staffel von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Start der brandneuen Staffel ist Freitag, 17. April 2026.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Joyn Emma Fernlund, "Match My Ex"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Joyn Tim Kühnel, "Match My Ex"-Teilnehmer