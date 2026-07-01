Inscope plant Hitzeschock-Stream und Fans schlagen Alarm

Streamer-Fans diskutieren hitzig über eine neue Idee von Paul Frege (30) und Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21 (31): Die beiden Content-Creator wollen an einem der heißesten Tage der nächsten sechs Wochen einen gemeinsamen Livestream starten – im kompletten Winter-Look. In dicken Winterjacken, mit Mützen, langen Unterhosen und Wollsocken wollen sie sich an den Strand setzen und dort ein gnadenloses "Wer hält länger aus?"-Battle durchziehen. Präsentiert wurde die Challenge-Idee jetzt in einem Clip, den Paul auf TikTok hochgeladen hat und der dort bereits hunderttausendfach angeklickt wurde. Das sorgt nicht nur für jede Menge Aufmerksamkeit, sondern auch für ernste Warnungen aus der Community.

In dem viralen Ausschnitt erklärt Paul, dass sie sich für ihren Stream gezielt den heißesten Tag im anstehenden Zeitraum herauspicken wollen. Der Streamer beschreibt begeistert, dass wirklich alles "richtig schön heiß halten" soll – von der dicken Jacke über Mütze und Socken bis hin zur langen Unterwäsche. Inscope, der zuletzt auch mit seinem Privatleben Schlagzeilen machte, unterstützt den Plan im Clip und bezeichnet die Idee als "richtig lustig", schlägt aber zusätzliche "Bonus-Optionen" vor, falls der Stream sonst zu schnell vorbei wäre. Paul hält jedoch am Kernkonzept fest: Die beiden wollen einfach nur am Strand sitzen und schauen, wer in der Hitze länger durchhält. Während einige Follower in den Kommentaren ankündigen, sich den Stream auch dann anzusehen, wenn er nur wenige Minuten dauert, warnen viele andere mit drastischen Worten vor der Aktion.

Nutzer verweisen auf die Gefahr von Dehydration, Schwindel, Hitzschlag und im Extremfall sogar Organversagen, wenn sich der Körper bei großer Hitze nicht mehr über Schweiß abkühlen kann. Ein TikTok-Kommentar brachte die Bedenken vieler Nutzer sarkastisch auf den Punkt: "Super, geile Idee. Vielleicht stirbt einer, aber super Idee." Dieser Kommentar wurde sogar von Paul selbst mit einem Herz kommentiert. Ähnliche Aktionen gab es in der Vergangenheit übrigens schon – so stellten sich Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) einer vergleichbaren Challenge, allerdings mit Sanitätern vor Ort.

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Instagram / inscopenico Inscope21, Influencer

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TikTok / fregepaul Paul Frege in einem TikTok-Video

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Future Image / ActionPress Inscope21, YouTuber

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