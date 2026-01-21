So veränderte ihr Baby Derek Hough und Hayley Erberts Leben

Derek Hough (40) und Hayley Erbert zeigen ihr kleines Glück: Ende Dezember kam ihre Tochter Everley Capri in Los Angeles zur Welt, jetzt stellen die beiden Tänzer das Baby im Magazin People vor und erzählen, wie sehr die Kleine ihren Alltag verändert hat. "Sie ist unser Regenbogen nach dem Sturm", sagt Hayley und beschreibt Tränen der Rührung, wenn sie Derek mit Everley sieht. Der frischgebackene Papa ließ sogar die Afterpartys der Golden Globes sausen, um direkt nach Hause zu seiner Tochter zu fahren. Die beiden berichten von einer intimen Hausgeburt, Kerzenlicht und leiser Musik – und davon, wie sie die ersten Wochen zwischen Kuschelzeit, Stillen und kurzen Schlafphasen neu sortieren.

Für das Paar ist die Ankunft von Everley ein Kapitel mit viel Licht nach schweren Jahren. 2022 waren Derek und Hayley in einen heftigen Autounfall verwickelt. Ein Jahr später erlitt die Tänzerin auf Tour eine lebensbedrohliche Hirnblutung, musste rund 40 Prozent ihres Schädels entfernen lassen und trug später ein Implantat. Danach folgte eine Fehlgeburt. Heute sagen beide, Everley helfe ihnen, diese Jahreszeit neu zu schreiben: weg von Trauma, hin zu Dankbarkeit. Die Kleine schlafe überraschend gut, erzählen sie, und Derek gesteht, dass ihn die Zerbrechlichkeit seines Babys anfangs überfordert habe.

Privat zeigt das Paar seit jeher viel Teamgeist. Kennengelernt haben sich Derek und Hayley vor fast einem Jahrzehnt bei einer seiner Touren mit Schwester Julianne Hough (37). 2023 gaben sie einander das Jawort. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Duo, das gerne zusammen arbeitet und reist. Zuhause geht es weniger um Glamour und mehr um einfache Routinen: gemeinsame Spaziergänge in der Sonne, lässige Outfits, eine Hand am Kinderwagen, die andere am Becher Kaffee.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough bei der Premiere von Disneys "Tron: Ares"

Instagram / derekhough Derek Hough und Hayley Erbert im Dezember 2025

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert mit der Hand ihrer Tochter

