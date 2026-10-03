Florence Pugh dankt Tom Holland für ihre Spider-Man-Rolle

Florence Pugh (30) hat ihren Auftritt im neuesten Marvel-Abenteuer offenbar einem Kollegen zu verdanken. In der US-Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet die Schauspielerin, dass sie ohne Tom Holland (30) wohl nicht als Yelena Belova alias Black Widow in "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen wäre. Der extrem erfolgreiche Film kam im Juli 2026 in die Kinos, Tom schlüpfte darin erneut in das Kostüm von Peter Parker. Schon Jahre vor den Dreharbeiten hatte er öffentlich davon gesprochen, gerne einmal mit Florence vor der Kamera stehen zu wollen. Genau dieser Wunsch soll die Fans in Aufregung versetzt und letztlich dazu geführt haben, dass sie tatsächlich Teil des Projekts wurde. Ihre Dankbarkeit machte die Britin in der Sendung mehr als deutlich: "Das alles ist wegen Tom passiert."

Wie Florence in der Show erzählte, war ihre Figur zu Beginn ihrer Marvel-Zeit noch eher eine Nebenfigur. 2021 hatte sie mit "Black Widow" gerade erst ihren Einstieg ins Superheldenuniversum gefeiert – neben den etablierten Helden sei Yelena damals noch eine vergleichsweise kleine Rolle gewesen. Umso überraschter war sie von der Aussage ihres Kollegen, der auf einem roten Teppich zu einem früheren Film gefragt wurde, mit wem er den nächsten Teil drehen wolle. "Nein, eigentlich möchte ich ihn mit Florence Pugh drehen, die Yelena spielt", erinnerte sich die Schauspielerin an seine Antwort. Seine Aussage habe für eine enorme Reaktion gesorgt: "Dadurch waren die Fans von der Idee so begeistert, und das brachte den Stein ins Rollen. Also danke an Tom. Danke, Tom!" Bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" hatte Tom gegenüber Entertainment Tonight erklärt: "Ich denke, ein richtig cooler Spider-Man/Black-Widow-Film wäre eine unterhaltsame kleine Wendung."

Florence übernahm die Rolle der Yelena erstmals 2021 in "Black Widow" und war kurz darauf auch in der Miniserie "Hawkeye" zu sehen. 2025 schlüpfte sie für "Thunderbolts*" erneut in die Rolle, bevor schließlich der gemeinsame Auftritt mit Tom in "Spider-Man: Brand New Day" folgte. Bereits 2023 schwärmte die Schauspielerin gegenüber BuzzFeed davon, wie gut ihre Figur und Peter Parker zusammenpassen könnten. "Ich glaube, sie wären zusammen so albern. Es würde auch so viel Spaß machen", erklärte sie damals. Außerdem verriet sie: "Und ich wollte Tom schon so lange unbedingt kennenlernen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Florence Pugh und Tom Holland

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Disney Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh und David Harbour in "Thunderbolts*"