Miranda Lambert schwärmt von durchtrainiertem Ehemann

Miranda Lambert (42) hat am Montag auf Instagram einen Blick in ihren Alltag mit Ehemann Brendan McLoughlin (34) gewährt – und der hatte es in sich. In einem kurzen Video auf ihren Instagram-Stories zeigte die Countrysängerin ihren Mann beim Hausputz der besonderen Art: Brendan stand oben ohne im Hinterhof und reinigte mit einem Hochdruckreiniger die Terrassenfliesen. Gekleidet war er lediglich in dunkelblauen Shorts, während seine durchtrainierten Muskeln für die Kamera voll zur Geltung kamen. Miranda zoomte immer näher heran und kommentierte das Ganze mit nichts weiter als Herz-Augen-Emojis. Als sie sich dem Treiben näherte, drehte Brendan den Wasserstrahl scherzhaft in ihre Richtung.

Das Paar wirkt dabei sichtlich entspannt und gut gelaunt – trotz der Turbulenzen, die ihre Beziehung im Sommer 2024 erschütterten. Damals kursierte ein Video im Netz, das den ehemaligen Polizisten Brendan zeigt, wie er in Mirandas Bar Casa Rosa in Nashville eng mit einer Gruppe von Frauen tanzt. Eine der Beteiligten meldete sich später zu Wort und stellte klar, dass er lediglich dabei geholfen habe, einen Junggesellinnenabschied unvergesslich zu machen. "Wir haben alle zusammen getanzt, gelacht und geredet, ihm gedankt, dass er dazu beigetragen hat, den Abend unserer Braut in spe so besonders und lustig zu gestalten", sagte sie. "Keine von uns hatte das Gefühl, dass da irgendjemand geflirtet hat", betonte sie weiter.

Laut Insidern hat das Tanzvideo das Vertrauen im Paar damals jedoch merklich erschüttert. "Das war ein großer Auslöser für Miranda, es hat das Vertrauen zerstört", erzählte eine anonyme Quelle laut OK Magazine. Brendan habe seither mit vollständiger Transparenz daran gearbeitet, das Vertrauen seiner Frau zurückzugewinnen – darunter offener Zugang zu seinem Handy und seinen Social-Media-Konten sowie das Versprechen, Miranda zu informieren, wann immer er ohne sie mit anderen Frauen spricht. Miranda und Brendan hatten im Februar 2019 geheiratet, nachdem sie sich nur kurze Zeit zuvor kennengelernt hatten.

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Getty Images Miranda Lambert und Brendan McLoughlin bei den 58. CMA Awards 2024

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Instagram / mirandalambert Musikerin Miranda Lambert und Brendan McLoughlin

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Getty Images Miranda Lambert bei dem CMAs