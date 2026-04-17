Rapper Future in der Kritik: Vernachlässigt er seinen Sohn?

Rapper Future (42) steckt erneut in einem heftigen Sorgerechtsstreit: Seine Ex-Freundin Brittni Mealy wirft ihm vor, den gemeinsamen 13-jährigen Sohn Prince seit mehr als 16 Monaten weder gesehen noch kontaktiert zu haben. In einem Brief vom 7. April 2026, der TMZ vorliegt und der als Beweismittel in das Gerichtsverfahren eingebracht wurde, wies Brittni Futures Vorwürfe zurück, sie habe ihm den Zugang zu Prince verwehrt. Sie betonte, sie habe den Kontakt "in keinerlei Weise, Form oder Gestalt blockiert" und erklärte, Future habe sogar ein Handy für seinen Sohn gekauft und kenne die Nummer, unter der er ihn jederzeit erreichen könne.

Laut Brittni soll Future nicht nur freiwillig den Kontakt zu Prince abgebrochen haben – er soll auch Geburtstage, wichtige Entwicklungsschritte und andere "unersetzliche Momente" im Leben seines Sohnes verpasst haben. Schul- und Arzttermine habe er ebenfalls ignoriert. Besonders brisant: Future soll seine eigene Nummer geändert und Personen in seinem Umfeld ausdrücklich untersagt haben, Prince die neue weiterzugeben. Einem Mitarbeiter, der eine Beziehung zu dem Jungen aufgebaut hatte, soll er sogar gekündigt haben. Neben dem Sorgerechtsstreit wirft Brittni dem Rapper außerdem vor, einer Gerichtsanordnung nicht nachgekommen zu sein, wonach er eine Lebensversicherung über 500.000 Dollar zugunsten von Prince hätte abschließen müssen. Futures Anwälte wiesen diese Vorwürfe zurück und erklärten, die Police sei bereits abgeschlossen worden.

Derzeit zofft sich der Musiker zudem auch mit einer anderen Ex vor Gericht: Layla Sanad behauptet, Future sei der Vater ihres 2017 geborenen Sohnes, und reichte daher laut TMZ kürzlich eine Klage in Florida ein, um die Vaterschaft gerichtlich feststellen zu lassen. Zudem fordert sie rückwirkend für zwei Jahre Kindesunterhalt von ihrem Verflossenen. Future selbst beantragte, den Fall in Florida abzuweisen und in Arizona zu verhandeln, wo Layla und ihr Sohn laut ihm derzeit wohnen und wo er selbst bereits ein Verfahren eingeleitet habe, in dem er anerkannt hat, der Vater des Jungen zu sein. Zudem habe er eingewilligt, monatlich 3.500 Dollar Unterhalt zu zahlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Future bei den Grammy Awards im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Future auf der "Boss Fashion Show"

Anzeige Anzeige

Getty Images Future auf der Cuban Independence Day Party in New York, 2014

Anzeige